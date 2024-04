Paro nacional: la CGT de Mendoza celebró la medida y dijo que "puede ser el principio del fin"

Durante la tarde, la CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó que se convocará a un paro nacional para el 9 de mayo. Se convierte en el segundo del año durante el Gobierno de Javier Milei. El secretario general de la CGT Regional Mendoza, Ricardo Letard, habló con MDZ Radio 105.5 FM para dar detalles de cómo llegaron a esta decisión unánime de los sindicatos que conforman la CGT. Además, los sindicatos estatales adhieren, al igual que un amplio sector de la sociedad. El paro será de 24 horas y luego se verá cómo seguir. "Puede ser el principio del fin", marcó el sindicalista mendocino.

El dirigente sindical local confirmó que “se ha llegado a la determinación de la CGT a nivel nacional, y el 9 de mayo va a ser el paro nacional de 24 horas que va a tener este hombre que está en el Gobierno”.

Letard, a pesar de las reuniones con el Gobierno en las que parecían asomarse acuerdos, aseguró que “el Gobierno te puede llamar, pero lo único que quieren es una reforma laboral y que sigamos permitiendo los despidos. La CGT está del lado de los trabajadores, no del lado del Gobierno, sea el gobierno que sea. Todos dicen que los cuatro años anteriores no salimos, pero no habían los despidos masivos de ahora, ni el hambre que hay en las mesas ahora”. Y agregó: “El paro del 24 de enero fue espléndido pero salieron a decir que era muy pronto, que no le dábamos tiempo. ¿Qué tiempo hay que darle a este hombre? ¿O vamos a seguir de esta forma para morir de hambre? Porque cada vez más gente cae en la indigencia, ni siquiera los trabajadores comunes tienen el plato a fin de mes".

A esto le sumó que el Gobierno nacional "llamó, prácticamente, para burlarse de los de los sindicatos y de los trabajadores porque lo que quiere es la reforma laboral, el impuesto a las ganancias y todo lo que sabemos".

Por otro lado, Letard dijo que "el tema de la homologación también influye, porque subieron la luz un 300%, el gas dicen que va a subir un 600%. Quieren que el trabajador se arrodille de hambre, no pueden darle el 15% de incremento a un trabajador, cuando viene del 25% o 30% de inflación". Y apuntó contra el Indec que, según Letard, "lo que dice el Indec depende del Gobierno, habla a favor de quién está. Siempre mintió, no es ahora. Hay que ir a las góndolas a ver la realidad. Nosotros estamos con el pueblo, con los trabajadores y cada vez hay más despidos, cada vez tenemos más reclamos, cada vez tenemos más indigencia. Ya está, la decisión ya se tomó. Se advirtió, se dio el tiempo que se tenía que dar".

En cuanto al rol de los diputados radicales que representan a la provincia, respecto del capítulo laboral dentro de nueva ley de bases, Letard dijo que "los diputados del radicalismo que hay en Mendoza, están dispuestos a aceptar cualquier reforma laboral con tal de que vuelva el Impuesto a las Ganancias, por orden del gobernador. Porque ganancias es coparticipable, y se ve que el gobernador necesita plata de los trabajadores en vez de salir a buscar trabajo genuino. No nos asombra nada del radicalismo, ni de la política, últimamente. Se han dado vuelta más de uno, inclusive, del mismo palo".

Y resaltó con vehemencia: "Si tenemos que salir a la calle por tiempo indeterminado, lo haremos. El paro nacional del 9 de mayo es por 24 horas, después de eso no se sabe. Puede ser el principio del fin”.

"Todos los gremios adhieren. La decisión fue unánime de todos los gremios adheridos a la CGT. Los gremios estatales, que no están adheridos, también se unen al paro. Los movimientos sociales, los jubilados y un montón de gente que no están dentro de la CGT, también adhieren", dijo el secretario general de la CGT mendocina.

Por último, Ricardo Letard aseguró que "a todos nos duele en el bolsillo un paro, que te descuenten una moneda del bolsillo. Pero no da para más. A veces hay que sacrificar para salir victoriosos y ganar algo, estar un poco mejor. Estamos peor que en el 2001, nuestros niños lo único que piensan es irse del país. Si por una medida que puede hacer entender al gobierno que tiene que cambiar la mirada, que tiene que apoyar un poco más a la clase trabajadora, perdemos una semana de salario, lo vamos a hacer. Estamos dispuestos a todo ya".

Escuchá la entrevista completa: