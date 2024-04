¿Firmaron la paz? Los detalles de la reunión entre el Gobierno y la CGT

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el Gobierno entiende que el paro nacional no va a "existir". Luego de la reunión entre el Ejecutivo y CGT, el portavoz indicó que no ven razones porque suceda la huelga. Además, aseguró que tanto desde el oficialismo como en el sindicato, las leyes laborales "necesita una modernización".

"Nosotros no sacamos conclusiones" si habrá o no paro a partir de una reunión, señaló Adorni, pero explicó que "luego de tener la charla" que tuvieron con la CGT, entienden que "paro no va a existir, al menos en los términos que estaba dispuesto". "No vemos razón para que efectivamente haya un paro, no la vimos antes", indicó.

También comentó que durante el encuentro se puso sobre la mesa la inflación. "Esta claro que (la inflación) es una realidad", aseguró. "Lo vengo contando yo a diario lo que pasa con el incremento de precios hace 20 años en la republica Argentina", agregó Manuel Adorni en esta línea.

La reunión, llevada adelante entre el ministro de Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y las cabezas de la CGT "fue sumamente positiva" y en "buenos términos", según el vocero. Aseguró que el canal de comunicación entre ambas partes queda "abierto".

Manuel Adorni dio detalles del encuentro.

El protagonista de la reunión, Guillermo Francos, también dio detalles y opiniones sobre el encuentro: "Fue una reunión muy constructiva en la que los dirigentes sindicales expresaron diversas posiciones, algunos cuestionamientos, diferencias".

"Es una primera reunión amplia en la que quedaron abiertas las puertas para armar algunas mesas técnicas que nos permiten ver si es factible introducir dentro de la Ley Bases algunos aspectos que hacen a las relaciones del trabajo y que generan impacto negativo en la voluntad de los empresarios de contratar nuevos trabajadores", agregó el funcionario.