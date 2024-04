Los motivos por los que ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno

La segunda ronda de discusión paritaria con ATE fracasó, al igual que con SUTE y AMProS, ya que el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado la consideró insuficiente. El Gobierno provincial y el sindicato se volverán a reunir el viernes.

La comisión paritaria (Gobierno de Mendoza)

Esta mañana los funcionarios de Alfredo Cornejo llevaron dos propuestas. La primera alternativa incluye 10% abril, 10% mayo y 10% junio sobre la base de diciembre 2023. Más sumas remunerativas no bonificables de 35 mil en abril, 25 mil en mayo, 15 mil en junio. Por su parte, la segunda propuesta proyecta 11% abril, 11% mayo y 11% junio sobre la base de diciembre 2023.

“Hoy nos reunimos con los gremios de ATE y AMProS y presentamos dos alternativas de incremento salarial para abril, mayo y junio del 2024. Ambos gremios nos hicieron observaciones y han pedido una reformulación de la oferta. Hemos pasado a un cuarto intermedio y nos volveremos a reunir en el transcurso de esta semana y la semana entrante”, dijo la directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima.

ATE espera agotar las instancias de diálogo antes de poner en acción un plan de lucha

En tanto, el titular de ATE Roberto Macho habló frente a delegados que estaban en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo: “Se rechazó la propuesta. El trabajador estatal no llega al costo de la canasta alimentaria y el 90% está por debajo de la línea de la pobreza. Los compañeros están cobrando entre 220 y 259 mil pesos. Este sueldo no alcanza ni para pagarse el colectivo”.

“Quieren calcular los aumentos sobre diciembre 2023 y nosotros queremos que se calcule a mes vencido porque sino las propuestas son la mitad, el 10% se transforma en el 6% y el 11% en el 7%. Esto fue rechazado por ATE”, agregó.

Desde ATE esperan que la comisión paritaria lleve el viernes una propuesta salarial superadora. “Con el incremento que ellos calculan, los sueldos van a llegar a los 300 mil pesos. El trabajador deberá decidir entre comer, pagar la luz o pagar el gas”, aseguró Macho.

Desde el gremio señalaron que buscan que el sueldo de los estatales sea igual al costo de la canasta alimentaria. “Trajimos la comparativa de la recaudación y no pudieron refutar que los ingresos de enero de 2024 han estado 276% por arriba de enero de 2023. ATE no será cómplice de la repartija de la miseria, de la pobreza e incertidumbre. No vamos a firmar, pedimos otra propuesta”, indicó el dirigente sindical.

Además, el gremio pide otros puntos como el aumento del salario familiar, la categorización de los empleados estatales, el pase a planta de los contratados y pasajes gratuitos. Con respecto a las medidas de fuerza, Roberto Macho aseguró que agotará todas las instancias de diálogo antes de plantear un plan de acción.