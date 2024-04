El gobernador de Salta cruzó a Javier Milei por la ley ómnibus y denunció amenazas para no hablar del lobby tabacalero

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a apuntar contra Javier Milei por la nueva versión de la ley ómnibus y criticó la decisión de eliminar la modificación de Impuestos Internos al Tabaco, medida que proponía que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos.

"Me produce vergüenza y bronca y tengo que reaccionar y hacerlo porque como gobernador de una provincia tabacalera, por cuestión de respeto nos tendrían que haber consultado de esta situación porque no lo puede decidir un grupo de diputados que no vieron en su vida una plantación de tabaco", se quejó.

En diálogo por Radio Rivadavia, el mandatario provincial reveló que se enteró de la noticia "por los medios de comunicación" y se mostró "desconcertado y desilusionado" con la decisión del Ejecutivo. Además, contó que hubo presiones para que no toque el asunto.

"A mí me dijeron 'no te metas en este tema'. Yo no sé qué más irá a pasar después de esto, pero no me podía quedar de brazos cruzados", señaló Sáenz.

Tras expresar su desconcierto, recalcó que se trató de una decisión "vergonzosa" que afecta directamente a la provincia. "No puedo dejar a mi provincia y a todos los que trabajan en el tabaco sin poner la cara por ellos", aseguró.

En esa línea, subrayó la necesidad de consultar a las provincias tabacaleras antes de tomar decisiones que afecten al sector. "Por una cuestión de respeto, deberían habernos consultado mínimamente. No pueden decidir un grupo de diputados que no conocen las economías regionales ni han visto en su vida una plantación de tabaco", subrayó.

Por último, confirmó que se comunicó con otros mandatarios provinciales para plantear la necesidad de volver a incluir ese punto fiscal en el proyecto de ley para que los diputados voten al respecto.

"Yo no estoy de acuerdo con eliminar estos privilegios, sino con darle a los maestros lo que les corresponde. No podría mirar a los jubilados a la cara si no se trata de este tema", finalizó.