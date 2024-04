"Somos oficialistas nacionales": Javier Milei sumó un nuevo aliado desde Misiones

El líder del partido político misionero Activar, el diputado provincial Pedro Puerta, describió el paso de la legisladora nacional de su espacio, Florencia Klipauka Lewtak, al bloque oficialista, La Libertad Avanza, como “irreversible”, destacando su alineación con una visión centrada en Misiones.

Puerta explicó que la decisión de Klipauka Lewtak se fundamenta en la necesidad de enfocarse en los asuntos provinciales y respaldar las acciones del Gobierno nacional. Además, subrayó la importancia de tomar decisiones políticas firmes y coherentes, especialmente en un momento crucial para Argentina.

Apenas se conoció el triunfo de Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, Pedro Puerta celebró esa victoria y adelantó lo que poco a poco se iría consolidando: el pase de Activar a las filas del oficialismo nacional.

En declaraciones al Canal Cuatro de Posadas Pedro Puerta sostuvo que “Activar es un partido que conformamos con una visión enfocada en la provincia de Misiones, teníamos una idea de construcción partidaria distinta de la típica de la oposición, que siempre se fija en nacionalizar las elecciones para no discutir Misiones”, en referencia al PRO y el radicalismo misionero con quienes integraba el interbloque en la Cámara de Diputados de la Provincia.

“Nosotros tenemos el enfoque puesto en Misiones. Activar es un partido que se conformó para discutir la Misiones que queremos y nosotros somos conscientes de que en nuestra provincia se sale adelante impulsando al sector privado. Javier Milei viene trabajando con esas propuestas hace mucho tiempo; nosotros formamos parte de Juntos por el Cambio y en febrero de 2023 tratamos de mil maneras de armar un frente electoral amplio que incorporara todas las voces de la oposición y no quisieron. A medida que fue avanzando el proceso electoral hubo que tomar decisiones”, aseveró el hijo del presidente por un día.

Y agregó: "En política hay que tomar decisiones; no podés quedarte viendo como actor de reparto o entrar o salir según te convenga la situación. Uno tiene que tomar decisiones y es bueno, también, tomarlas en los momentos donde no es fácil el tema. Ahora es un momento bisagra para la Argentina; el Presidente necesita un apoyo claro y explícito en el Congreso de la Nación y esa es la decisión que tomamos desde Activar, un partido con total libertad de acción a nivel nacional, que llegó al Congreso de la Nación”.

Pedro Puerta y Martín Menem en una reunión reciente en la Cámara de Diputados. Foto: X Puerta.

Puerta sostuvo que entendieron "que el bloque (Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Ángel Pichetto) del cual Florencia (Klipauka Lewtak) formaba parte, a principio de diciembre y los primeros meses de este año, iba a tener una visión cercana al oficialismo, con un concepto federal, y después fuimos dándonos cuenta que, en realidad, era un bloque más bien armado para discutir parlamento. Nosotros tenemos que enfocarnos en discutir Misiones. Y hoy, para discutir Misiones, tenemos que bancar la postura del DNU, bancar la postura de la ley Ómnibus, que viene rediscutida, lo que me parece excelente”.

El legislador provincial descartó diferencias con los libertarios misioneros. “Vengo de tener una reunión con un montón de jóvenes libertarios militantes”, dijo. “Yo creo que nadie es dueño de la marca y todos tienen el bastón del Mariscal, después tienen que saber llevarlo, y a lo largo de la historia, los melones se van a ir acomodando en el andar, en el carro. Así que paciencia. Uno no puede ser dueño de una marca si uno tampoco no va al ´fronting´ electoral, que es la elección. Por eso yo siempre soy de los que cree que hay que construir frentes amplios, lo más amplios posible. El año pasado, en la elección provincial, yo me animé a sumar un montón de jóvenes libertarios a distintos sublemas. De hecho, si lo buscás, vas a encontrar que hay sublemas en la provincia que se llamaban «Libertarios» porque tenían ganas de participar".

Ante la consulta sobre si negoció políticamente en forma directa con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la incorporación de la diputada Florencia Klipauka Lewtak al bloque libertario dijo que “tengo una muy buena relación con él y me parecía importante que Florencia entrara en diálogo con Menem, por una cuestión generacional". "Hay que entender el Congreso de la Nación como tal, y las figuras jóvenes en un espacio como ese son muy importantes. Nosotros discutimos muchísimo internamente en el partido porque otra opción era un monobloque, y la verdad es que también entendimos que no era momento de andar con medias tintas, hay que dar una postura clara y contundente. Nosotros vamos a acompañar al Presidente, vamos a acompañar y defender sus medidas. Vamos a defender el DNU, vamos a defender la ley ómnibus, vamos a defender cada una de las medidas que tomó el presidente, y también desde la legislatura provincial”.