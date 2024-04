Reapareció Marcos Peña para presentar su libro sobre el Gobierno de Cambiemos

El exjefe de Gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, reapareció públicamente tras un largo tiempo para presentar un libro en el que relata todos los detalles de los cuatro años de la administración de Cambiemos.

A través de un video, Peña mostró los primeros ejemplares de su libro, titulado "El arte de subir (y bajar) la montaña". “Llegaron los libros”, dice emocionado el exfuncionario mientras abre la caja. “Primer libro propio. Se siente emoción, alegría”, agregó.

Consultado por una mujer que no salía en imagen sobre qué espera que genere su libro, Peña aseguró: "No sé, que sirva". Junto al video, Peña escribió: “Mi primer libro! Un nuevo proyecto que se concreta y me llena de alegría. Disponible a partir del miércoles 3 de abril".

Según indica la reseña del libro del exjefe de Gabinete, se repasan los pormenores del Gobierno de Cambiemos, pero enfocado en el rol que tuvo Peña, con la importancia de mantener un equilibrio entre la persona y el rol de funcionario y líder, con las responsabilidades que ello implica.

Peña fue un miembro clave en la gestión de Macri y en 2019, tras la dura derrota electoral, decidió apartarse de la política después de casi dos décadas.