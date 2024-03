Malas formas de Milei y déficits provinciales: los ejes de tensión con los gobernadores

Cuatro horas de intercambio. Una treintena de demandas, injusticias históricas, descripciones de escenarios de crisis locales y reclamos impositivos. Despidos, caída de la actividad y baja recaudación por descenso del consumo. Condena unánime al estilo presidencial y advertencia del clima en buena parte del interior. Esa fue la checklist que se llevaron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tras el primer encuentro federal con casi asistencia perfecta de cara a lo que busca rubricar el Gobierno el 25 de Mayo en Córdoba como documento fundacional de Argentina.

"El presidente no puede retuitear insultos, no puede likear caricaturas de opositores ni responder con infamias a periodistas o dirigentes opositores". Es lo que dijeron como planteo coral los gobernadores sobre el comportamiento digital de Javier Milei. El caso más reciente es de ayer a la noche, cuando avaló una publicación del caricaturista Nik donde habla del "status qurro" de la casta política. Lo cierto es que dentro del Gabinete hay consenso sobre el uso a veces violento que hace Javier Milei de sus cuentas personales en redes sociales. El tucumano Osvaldo Jaldo fue la excepción sobre el rol digital del presidente.

En enero la construcción se retrajo 22% y la industria un 12%, pero en el interior se siente más, donde el empleo se genera casi en un 80% en los pequeños y medianos emprendimientos y la cadena se corta más rápido ante la caída del salario. Tal es así que según el INDEC no hubo mejora en ninguno de los trece sectores productivos que se analizan periódicamente. Como primera consecuencia, cayeron un 10% los permisos para edificación, lo que prevé una caída futura en la construcción de edificios y por ende el despacho de cemento y todos sus industrias satélites.

Diálogo. Guillermo Francos con Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

Las malas formas de Javier Milei no sólo no son nuevas, sino que lo hicieron presidente. Nadie en la base votante de Javier Milei espera ahora un discurso edulcorado en búsqueda de consenso, lo que planteaba Horacio Rodríguez Larreta, votado por el 10% del electorado en las PASO de 2023 contra Patricia Bullrich. El orden de las ideas y sus formas son aplaudidas por los simpatizantes de Javier Milei, más no por detractores y gobernadores, que ven su interna agitarse cada vez que el presidente condena o insulta un dirigente de su espacio o su provincia.

El sistema impositivo fue parte del ofrecimiento que planteó Guillermo Francos, quien quiere reintentar la ley ómnibus para poner en marcha el plan de gobierno. Frente al escenario de quebranto, despidos y caída del salario, Francos planteó la importancia de volver a restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, algo que los gobernadores peronistas no ven con buenos ojos y que es medular a la hora de recaudar en distintos lugares del país.

Las miradas fueron diversas. Jorge Macri celebró la reunión y planteó la importancia de un apoyo dentro de un contexto de espera del envío de fondos adeudados por Nación por 312.000.000.000 pesos. "Fue una reunión productiva, generosa de parte de los gobernadores y del Gobierno nacional que es un buen punto de partida para lograr una ley bases, fue una buena reunión donde se escuchó a todos y el Gobierno está proponiendo una ley bases similar a la anterior, pero apoyada en los temas que ya tenían consenso", dijo a la salida.

Buenos tiempos. Alberto Fernández convirtió a La Rioja en la más beneficiada con fondos discrecionales.

Lo cierto es que Jorge Macri sostiene el apoyo pero le dejó en claro al Gobierno que lo que determinará la buena relación con el Gobierno nacional es el envío de los fondos con fallo a favor de la Ciudad. Fue en diciembre de 2022 cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti firmaron una cautelar donde se reafirma el 2.97% de coparticipación que le corresponde a Ciudad. Los puentes y el diálogo están tendidos, pero sólo habrá entendimiento si la masa del impuesto coparticipable aparece en las arcas del Banco Ciudad.

La disparidad salarial también entró en el debate durante la reunión, en la que hablaron todas las provincias. "El sur contra el norte", un eje que plantearon varios con respecto a los altos ingresos petroleros y los bajos de los productores fruteros del norte, donde la masa que paga Ganancias es muy baja debido a los bajos sueldos en blanco. La falta de productividad en algunas provincias donde el empleo público supera ampliamente al privado es parte del debate que el Gobierno quiere dar.

La Rioja decidió estar a través de su gobernador, Ricardo Quintela, con su provincia en una crisis económica total y un nivel de improductividad alarmante. La Fundación Ieral determinó en números la incapacidad de Quintela: mientras que 156.562 habitantes de La Rioja contribuyen con el 4% de las ventas argentinas al exterior, 1.970.809 de Santa Fe lo hacen con el 34% de lo que produce la provincia. La Rioja era con Alberto Fernández la provincia que más fondos discrecionales recibía del país, pero con menor incidencia en el PIB y las exportaciones que generan dólares.