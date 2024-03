Sexo y poder en Mendoza: cuántas mujeres deciden en la Justicia y el Gobierno

El camino hacia la igualdad de los géneros es un sinuoso, especialmente si se trata de los lugares del poder. Las mujeres están en cargos de decisión en el Estado mendocino, pero ¿realmente tienen el poder? En la Justicia de la provincia son más que los hombres, sin embargo, disminuye su participación a medida que aumenta la instancia judicial: hay una sola mujer en la Corte. En la Legislatura y los concejos deliberantes rige la ley de paridad, pero como la ley dice que debe por binomios siguen siendo más los hombres que las mujeres, porque los primeros suelen encabezar las listas. En el Gabinete de Alfredo Cornejo, la situación es más pareja en cuanto al protagonismo, la vice Hebe Casado tiene mucha visibilidad y hay dos mujeres ministras que son centrales en las políticas del Ejecutivo. Sin embargo hay más varones a cargo de las áreas.

Advertencia: portar un cuerpo de mujer, no hace a nadie tener perspectiva de género. Es decir que cuando se habla de la participación política de las mujeres en los espacios de poder público la referencia es a garantizar la calidad de la democracia, es decir, que haber nacido mujer no debería ser una causa para no acceder a un cargo. Pero no por ser mujer, esa dirigente generará políticas con perspectiva de género, ni será feminista, ni incluirá necesariamente una agenda con estas temáticas. Esa es otra discusión.

El mapa de género de la República Argentina que procesa anualmente la Oficina Mujeres de la Corte de la Nación, demuestra que las mujeres son mucho más que los varones en el Poder Judicial. Los últimos datos son del 2022, aún no se publica el informe correspondiente al 2023. Las mujeres en ese poder del Estado mendocino son 2.006 mientras que los hombres son 1.271. Pero mientras el personal administrativo son 1.209 las mujeres y los varones 640, en la Corte de 7 integrantes, hay una sola mujer.

En el ministerio Público Fiscal sucede algo similar. En el personal administrativo son 529 mujeres y en cambio los varones son 360. Hay 217 funcionarias y 197 funcionarios. Sin embargo, la máxima instancia, es decir, procuradores y fiscales son 54 varones y 36 mujeres. La distancia sigue siendo abismal.

Porcentaje de mujeres en la Corte. Fuente Corte Suprema Justicia Mendoza

Saltamos al Poder Legislativo. Mendoza aprobó, luego de la Nación, una ley de paridad, es decir que garantiza que la mitad de ambas cámaras sean mujeres, y la otra mitad hombres. En octubre de 2018, se promulgó la ley 9.100, con el impulso de legisladoras de distinta extracción política que garantizó en su artículo primero que: "Las listas que se presenten para candidatos/as a diputados/as y senadores/as provinciales, concejales/as y convencionales constituyentes deben respetar la paridad de género entre mujeres y hombres, con el objetivo de garantizar a los candidatos/as de ambos géneros una equitativa posibilidad de resultar electos. A tal fin deberán postular un/a candidato/a (1) de cada género por cada tramo de dos (2) candidaturas. Entendiéndose por tramo de candidaturas el primer y segundo lugar en el primer tramo, el tercer y cuarto lugar en el segundo tramo y así sucesivamente hasta completar los tramos en la lista respectiva”.

Esta norma, que reemplazó al cupo del 30% (que rige de los 90 pero que más que un piso fue un techo porque el porcentaje de mujeres en la Legislatura rondó siempre ese porcentaje y no más). Por eso se aprobó la paridad aunque por binomios: es decir que la primera persona en la lista puede ser un hombre o una mujer, y en el segundo lugar debe estar ocupado por el otro género. En el caso del tercer y cuarto lugar, también se piensa como binomio. Es decir que puede ocurrir que las listas queden así: hombre, mujer, hombre, mujer. Y esto es lo que en su mayoría, sucedió en las elecciones del 2023. Por eso, las mujeres siguen siendo menos que los varones en la Legislatura ya que muchas veces siguen sin encabezar las listas y cuando se hace el reparto de bancas de acuerdo a la cantidad de votos, salen perdiendo.

Con la renovación de la mitad de las bancas que asumieron el 21 de noviembre del año pasado, se sumaron al Senado 9 mujeres que se integraron a las 6 que tienen mandato hasta 2026. De esta forma, de 38 integrantes de la Cámara Alta, el 39,47% son mujeres.Hasta el 2026 tenían mandato 13 senadores y, a partir de noviembre pasado, se sumaron otros 10, que formaran el 60,53% de la Cámara de Senadores. de la Provincia de Mendoza.

En Diputados, en tanto, hay un equilibrio mayor. La última elección arrojó que fueron 10 las mujeres que entraron por lo que en total, a partir del recambio, hay 22: representan el 45,83% de ese cuerpo legislativo. A los 12 varones que siguen en la Cámara Baja desde la elección del 2021 se les adicionaron otros 14: son 26 y cubren el 54,17% de ese espacio. Hay que recordar que en Diputados hay 48 integrantes. La senadora Natacha Eisenchlas, presidenta del interbloque de Senadores de Cambia Mendoza. Ex presidenta provisional del Senado.

En el Poder Ejecutivo, donde no rigen normas de paridad, el gobernador Cornejo volvió como en 2015, a postular a una mujer como vice. En lo que va de su mandato que comenzó en diciembre la vicegobernadora Hebe Casado, que para un sector de la política tendría un lugar relegado, en cambio, encabeza conferencias de prensa sobre distintos anuncios del Gobierno y se muestra como voz autorizada en distintos asuntos. Además, por su ideología liberal tiende puentes con el Gobierno del presidente Javier Milei. Por otra parte, Cornejo nombró a la primera mujer como ministra de Seguridad de Mendoza: se trata de Mercedes Rus, una joven exsenadora provincial que rompió con la historia de varones en su cargo y además, que es la responsable de una fuerza con mucha impronta varonil, como es la policía.

Por otro lado, la exdiputada nacional Jimena Latorre concentró Energía, Minería y Ambiente y es la ministra de todas esas áreas. De hecho por estos días encabeza junto a Cornejo una misión a Canadá desde donde impulsó inversiones mineras y una modificación del código de procedimiento minero, tomando mucho protagonismo público. En otras áreas clave como Salud, Educación, Hacienda y Gobierno, los ministros son varones: Rodolfo Montero. Tadeo García Zalazar; Victor Fayad y Natalia Mena respectivamente.

A nivel nacional la situación es similar. A veces, hay más paridad y otras no. Por ejemplo, los mandatos que vencieron el año pasado, de las 24 juridicciones había sólo dos mujeres al mando. Sólo había dos gobernadoras, Arabela Carreras de Río Negro y Alicia Kirchner de Santa Cruz. Pero desde la elección del año pasado, no hay ninguna mujer.En la presidencia, se repite la misma fórmula que en los cuatros años anteriores: un presidente varón y una vice mujer. La única mujer que fue electa presidenta por el voto directo en Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner y dos veces: en 2007 y 2011.En 1974 y en circunstancias dramáticas para el país, María Estela Martínez se convirtió tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón en presidenta pero había sido electa como vice.

La expresión «techo de cristal» es una metáfora de las limitaciones invisibles que tienen las mujeres para ascender dentro de las organizaciones. No se ve, pero está y como es un techo, es difícil traspasarlo. Los hechos, dan cuenta de eso.