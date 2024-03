Por qué la incorporación de las mujeres en las empresas es clave para la sustentabilidad del negocio

Las compañías apuestan al desarrollo de la mujer en el ámbito empresarial. No solo pesa el cambio social que exige igualdad de oportunidades, sino que también se trata de cuestiones de negocio. Dos tercios del consumo lo decide la mujer. En este escenario, darle lugar a la mirada femenina representa un gran aporte para las empresas.

“La diversidad es relevante para darle sustentabilidad al negocio. Y las compañías vienen trabajando este pilar hace mucho. Actualmente, en Argentina, solo el 16% de las mujeres tienen lugar en el directorio versus cifras internacionales –de Europa, Estados Unidos- que oscilan entre el 40% y el 50%”, detalló Daniela Mora Simoes, líder de la red de Diversidad de IDEA y directora de Personas del Grupo OMINT.

El “Relevamiento de IDEA: Diversidad en tiempos actuales”, que se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer, arrojó que 9 de cada 10 encuestados cree que es necesario o muy necesario llevar adelante políticas y acciones orientadas a fomentar la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral. Además, el 75% piensa que este tipo de medidas son relevantes para el éxito del negocio.

Las grandes empresas apuestan a la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres con programas específicos.

¿Cómo trabajan la inclusión las grandes empresas?

Las grandes empresas multinacionales y nacionales llevan la punta en lo que respecta a implementación de programas formales que promuevan organizaciones íntegras, plurales y equitativas en la Argentina; y que, a su vez, permitan alcanzar negocios más competitivos y sostenibles. Como efecto cascada, de a poco, las Pymes empiezan a sumarse y a ver los beneficios.

Entre las iniciativas más frecuentes se destacan: capacitaciones sobre diversidad e inclusión, acciones de concientización, trabajo con líderes, alianzas con organizaciones, grupos especializados de trabajo, intervención en procesos de selección y licencias especiales.

El 78% de los participantes del relevamiento aseguraron que sus empresas implementan políticas y prácticas que van en ese sentido y 8 de cada 10 consideraron que esas iniciativas son eficientes o muy eficientes para desarrollar una cultura más diversa e inclusiva.

Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

Hay un camino hecho y logros conseguidos. Sin embargo, la clave está en continuar concientizando en la importancia de la diversidad y la inclusión dentro de las compañías.

En este sentido, Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina y presidente del 60° Coloquio de IDEA, explicó que son fundamentales los líderes y los “aliados”.

Desde su experiencia personal contó: “Los jefes tienen el rol de ayudar, y también tiene que haber programas formales para que las cosas no queden solo en palabras. Por ejemplo, las mujeres no discuten el salario igual que los hombres, pero en las empresas los líderes de equipo procuramos que no haya diferencias al mismo rol, responsabilidades y capacidades”.

Los “aliados” son aquellas personas que conscientemente trabajan la inclusión dentro de la empresa, e interceptan prácticas que pueden ir en contra de la diversidad. Presentación del "Relevamiento de IDEA: Diversidad en tiempos actuales".

En esta línea, Paula Altavilla, presidente de IDEA y VP Strategy Europe Operations Schneider Electric, relató: “En una de nuestras búsquedas para cubrir un puesto de ingeniería, nos pasó que no se presentaban mujeres. Entonces, desde la empresa salimos a buscar talento femenino para ese puesto. Cuando hablábamos con ellas, nos decían que no se habían presentado porque solo decía ‘ingeniero’. A partir de allí, cambió nuestra manera de encarar las búsquedas”.

Y añadió como análisis: “Había un autosesgo que se excluían solas, pese a tener todas las habilidades requeridas, No pasa lo mismo a la inversa”.

Una radiografía de la desigualdad en el ámbito laboral

Ocho de cada 10 mujeres consideran que los hombres tienen más oportunidades en el mundo laboral. Por el contrario, solo cuatro de cada 10 hombres perciben esa desigualdad.

“La desigualdad laboral entre varones y mujeres es una idea que se mantiene en vigencia para gran parte de los trabajadores de las organizaciones. Esta mirada se profundiza entre las mujeres y marca una gran diferencia respecto de sus pares varones, cuya mayoría considera que no existe este tipo de inequidades en el mundo del trabajo”, explicó Simoes, a cargo de la investigación. Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

“A su vez, también se presenta una diferencia de perspectiva en el plano generacional. En esa línea, la mayor brecha se da entre millennials (68% percibe desiguladad) y baby boomers (51%)”, agregó.

Cabe destacar que, para el 75% de la muestra, las medidas tendientes a achicar la brecha son relevantes para el éxito del negocio, aunque consideran que no necesariamente deberían tener más prioridad que otros asuntos como los resultados económicos, la satisfacción del cliente, la transformación digital, la sostenibilidad y la gestión del talento. Fuente: Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

Respecto de las acciones a favor de la integración y su impacto del negocio desde los puntos de vista generacionales y de género, se repite la lógica del resto de las preguntas: las mujeres y el segmento etario de 27 a 42 (millennials) tienen una valoración más favorable.