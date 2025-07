El proyecto chileno que devolvería el IVA a turistas sigue en el laberinto del Senado

La posibilidad de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para turistas no residentes en Chile es una de las noticias más esperadas por los mendocinos que cruzan la cordillera. Sin embargo, es clave aclarar que esta medida forma parte de un ambicioso proyecto de ley chileno denominado "Reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual", pero aún no está aprobada y no es ley. Este proyecto, además, tiene una sorpresa para los viajeros: la imposición de una tasa por el alquiler de alojamiento.