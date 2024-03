Revisaban en vivo los asesores del Congreso, se cayó la web y Milei reaccionó

El presidente Javier Milei compartió en sus redes un video en donde la página de asesores del Senado se cayó en el medio del noticiero de La Nación Más, que estaba viendo cuántos empleado tenía cada legislador. "La casta se autoencubre", escribió Milei en X (exTwitter), compartiendo un recorte del momento.

"Empezamos a revisar la página de asesores del Senado y nos bajaron la página", dijo Antonio Laje, el conductor del noticiero matutino de La Nación Más, cuando se tildó la página web que mostraba el número de asesores que cada senador tiene.

Además, en el recorte que compartió Milei se ve como el sitio no responde y los conductores explican que "justo ahora" se cayó, cuando estaban al aire. "Esto está pasando ahora, empezamos a revisar la página de asesores del Senado y nos bajaron la página" agregó Laje.

El posteo de Milei se da en el medio de la polémica por el aumento de la dieta de los diputados y senadores, que llegarían a cobrar -si se confirma la medida- alrededor de 2,5 millones de pesos. La medida no fue aceptada por el presidente libertario, que dijo que no estaba enterado de la decisión y pidió a sus diputados que no permitan que eso ocurra, presentando un proyecto que da marcha atrás con la suba del salario.

El posteo de Milei.

Al mismo tiempo, comenzó a crecer la curiosidad por saber cuántos asesores tiene cada uno de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso, ya que algunos no tienen ni uno, y otros más de 5.

Mirá el video: se cayó la página de asesores del Senado en pleno aire de LN+

Furioso: Javier Milei exigió que se dé marcha atrás con el aumento a legisladores

El presidente admitió que se enteró del aumento por publicaciones mediáticas. Su enojo con Victoria Villarruel y Martín Menem llevó a solicitar que se corte con el aumento.

De todas maneras, para que esto suceda, se deben presentar y aprobar dos leyes. Por un lado, Milei debe enviar un proyecto de ley al Congreso para frenar el aumento del 30% que ya cobraron los legisladores. Los propios beneficiarios del incremento salarial tendrán que votar por el freno al mismo.