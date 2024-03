Encuesta: qué piensan los argentinos luego de tres meses de Javier Milei en el poder

Una nueva encuesta nacional pone en alerta a Casa Rosada ante la caída de la imagen en la figura del presidente Javier Milei. La consultora Pulso Research midió cómo acepta la sociedad al mandatario luego de las medidas económicas y los índices de inflación, sobre todo luego de haberse dado a conocer el de enero que llegó al 20,6%.

El trabajo de campo fue virtual de donde se tomaron 2.418 casos con un error del +/-3,5 con un intervalo de confianza del 95%.

El trabajo de campo sostiene que, a pesar del deterioro, Javier Milei mantiene indicadores estables como un 54% que confía en que podrá resolver la inflación; otro 51% que culpa de la situación actual al gobierno de Alberto Fernández; y un 52% que cree que el ajuste es más que necesario.

Más allá de esos números positivos, hay indicadores que muestran que la paciencia no podrá sostenerse en el tiempo ya que un 55% de los encuestados no está dispuesto a pagar impuestos y tarifas más caras; un 73% que cree que el ajuste lo está pagando la gente y no la casta; y un 41% que considera que la clase trabajadora es la principal afectada por el ajuste brutal que está llevando adelante el Gobierno.

Dentro del ítem de expectativas y emociones en la sociedad, la consultora recogió que la palabra "esperanza" es la que lidera con un 40%; seguida de "incertidumbre" con un 16%; "tristeza y angustia" con el 15%; "bronca y enojo" con 12%; "desilusión" con 7%; y "miedo" con 6%.

En este punto es donde se encienden las alarmas en Casa Rosada ya que de enero a febrero se invirtió el porcentaje en la pregunta de "¿Cómo evalúa la gestión de Javier Milei?". Allí, el 48,9% la ve en negativo (38,8% muy mal y 10,1% mal) y un 46,4% en positivo (21,4% muy bien y 25% bien).

El informe completo