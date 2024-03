Omar De Marchi: "Es importante que se apruebe la Ley de Bases como fue enviada y se ratifique el DNU"

Omar De Marchi se ganó el cariño de Javier Milei en la Cámara de Diputados. Cuando el libertario dio su primer paso en la política, el mendocino fue uno de los que acompañó y lo aconsejó en el juego político que reúne a 257 dirigentes. Así fue que lo convocó a formar parte de su gobierno, como secretario de Relaciones Parlamentarias. Al menos eso recuerda De Marchi en una entrevista en exclusiva con MDZ.

"Ha quedado claro que el presidente avanza, que no se somete, no frena, ni se conforma", afirma el exdiputado y actual funcionario nacional. En su despacho está acompañado por la bandera argentina y por dos pizarras gigantes con los recintos de Diputados y del Senado. Allí tiene fragmentado cada uno de los bloques para ir analizando cada uno de los movimientos.

- ¿Qué podemos esperar de los proyectos de leyes "anticasta" que anunció el presidente?

- Ha quedado claro que el presidente avanza, que no se somete, no frena, ni se conforma. Todos debemos comprender que la Argentina está mal en serio y no puede esperar mucho más para los cambios profundos. Los que tienen que tomar decisiones tienen sus sueldos depositados a fin de mes, algo que es legítimo, pero no tienen los mismos tiempos que las personas que peor están. Para eso hace falta avanzar con estos proyectos, que es lo que planteó Javier Milei en campaña. No sé si hubo presidentes que hayan sido tan claros en campaña, que en condiciones normales son piantavotos, como decir que hay que ajustar.

- ¿El resto de los bloques va a interpretar esto?

- Lo de la ley Bases fue muy bueno finalmente. Dejó en claro que tiene que haber un cambio de época en la Argentina. El presidente mandó un proyecto donde cada punto y coma era importante. Cuando se advirtió que había un juego hipócrita, empezaron a bajar los artículos. O nos acompañan o no, díganlo de frente. Eso va a servir de aprendizaje para la política.

El secretario de Relaciones Parlamentarias durante la entrevista con MDZ.

- ¿Qué era más importante, aprobar la ley o dejar expuesto a lo que Milei llama “nido de ratas”?

- Bueno, no hay ninguna transformación profunda sin leyes. Esto es evidente. El presidente lo tienen en claro, la pregunta es qué leyes. Si son las que representan al status quo y hacen que Argentina esté metida en una pobreza insoportable, eso no. Quedó en claro que hacen falta leyes, pero que transformen en serio. Eso significa desprenderse de privilegios. Eso dejó expuesto la discusión de los gobernadores. Dicen que quieren acompañar el cambio, pero ves los presupuestos y hay un despilfarro de gasto. El cambio no es así. Las provincias tienen que acompañar. No hay medias tintas.

- ¿Cuáles son los proyectos más importante en el orden de prioridades del gobierno?

- Te diría temas, los que planteó el presidente son centrales, como la reforma laboral. No se trata de resignar conquistas de los trabajadores. Tenemos 50% del sector activo sin trabajo real formal. Tenemos un sistema decadente que perjudica a los trabajadores. Es fundamental modificar las reglas de juego para que haya empleo. No me refiero a las grandes empresas que tienen todo asignado. Me refiero al que quiere abrir una verdulería en el garage de su casa. Eso hoy no pasa, tienen miedo de perder la casa con el juicio laboral.

Su relación con Alfredo Cornejo

- El paquete laboral está en el DNU lo frenó la Justicia y en el Senado tiene altas chances de ser frenado, ¿cómo ve la posibilidad de que eso ocurra?

- Hay que decir que para el rechazo se concrete, se necesita que ocurra en las dos cámaras. Pero si una de las dos lo ratifica, queda confirmado. Nunca un DNU desde que se implementaron en 1994 tuvo un rechazo. Me gustaría que aquellos que se oponen propongan una alternativa. Han sido parte del fracaso de la Argentina en las últimas décadas. Van a quedar muy en la visibilidad de la sociedad, que quiere cambiar. Tienen que tener la generosidad para acompañar y decir qué harían.

- Bueno, en la comisión bicameral de Trámite Legislativo el diputado Massot planteó un tratamiento del DNU pero a través de una ley espejo para que el Congreso pueda corregir algunas cosas. ¿Cómo ve esa posibilidad?

- El presidente mandó dos piezas integrales de la transformación argentina. El primero es la ley Bases y el otro es el DNU 70/23. Ahí están contenidas gran parte de la Argentina moderna que tiene que venir. A partir de eso, si algunos encuentran alguna forma de desmenuzarlo y tratar cosas de lo individual, ocurrirá. Ahora, los tiempos de la política no son lo de la gente. La urgencia está en esas dos piezas y será importante que se ratifique el DNU y se apruebe la Ley de Bases como fue enviada. Esa pieza transformadora tiene que estar vigente. De Marchi fue uno de los primeros en recibir a Javier Milei en la política.

- El presidente cada semana elige cada semana un enemigo nuevo para confrontar discursivamente, la semana pasada fue el Inadi, antes el gobernador de Chubut, Lali Espósito y ahora es Télam, ¿qué evaluación hace de esa estrategia?

- Es un punto en la gran cantidad de temas que la Argentina necesita superar. El conflicto de Chubut no es Nacho Torres en particular, es algo de la política argentina que está convencida de que las deudas argentinas no se pagan.

- Bueno, pero se burló de él con la foto de un chico que tiene síndrome de down…

- Bueno, ya hubo una explicación de parte de Adorni con ese tema. Bajo ningún aspecto hubo intención del presidente en hacer comparativa. También se lo usa para castigar al presidente por su vehemencia, su forma de expresarse. Pero volviendo al tema, el caso de Chubut dejó al descubierto que las provincias tienen que ordenarse. La Nación necesita esos recursos que se dilapidan. En el caso del Inadi, a esta altura nadie dudaba que era una herramienta de persecución ideológica, que le costaba a la Argentina una enorme cantidad de recursos. El tema de Télam quizá tenga una particularidad, muchas veces se abusó de algunos ámbitos. No sé si realmente el Estado debe tener una agencia de noticias, olvidando de las personas que la integran, que han hecho una excelente tarea. Pero no sé si el Estado en serio debe involucrarse con una agencia de noticias. Dicho esto, se ha utilizado también como una agencia de propaganda. Hoy Télam tiene 800 empleando, un esfuerzo presupuestario de 20 mil millones de pesos por año. Esa es la plata del jubilado cuando fue y compró y no llega a fin de mes mientras sostiene esas estructuras.

- ¿Y por qué no se elige corregir esas irregularidades?

- Hay un concepto principal que tiene que ver con discutir si el Estado debe ocuparse o no de eso, independientemente del superávit o déficit. La pregunta es cuándo los que toman las decisiones no tienen responsabilidad, yo desconfío. Si tenés que tomar una decisión económica y es plata de tu bolsillo la pensás cuatro veces. El Estado no tiene que meter se hacer lo que no sabe.

- ¿Qué evaluación hace de lo que fue la Fiesta de la Vendimia el fin de semana pasado?

- Es un evento que excede cualquier gobierno. Para Mendoza es sagrado e intocable. Lo que está sucediendo es que hay una permanente intervención en todas las instituciones públicas y privadas. De lo primero, nadie duda que el Gobierno tiene un manejo directo de la Justicia y una intervención en la prensa. Esto también llega al sector privado, como el Colegio de Abogados y las organizaciones como Coviar. En la Vendimia se notó la absoluta cooptación de estos ámbitos que sirvieron históricamente para discutir ámbitos profundos del sector y que ahora prácticamente pasaron a ser apéndices oficiales. Por sobre esto está que la Vendimia es la fiesta máxima.

- ¿Cómo quedó su relación con el PRO?

- Muy bien, sigo afiliado. Para hablar en nuestro caso tengo que hablar de Mendoza. No se comprendió que buscábamos una alternativa a la que presentaba el radicalismo. Entendemos que no está bien. La provincia camina a una situación de vulnerabilidad institucional cada vez más evidente, con una justicia selectiva en Mendoza. Eso lo vemos en Jujuy con una Justicia afín. Sucede algo parecido.

- ¿Hay lugar para que en Mendoza vayan personas que tuiteen en contra de Cornejo?

- No tengo ninguna duda. El gobernador tienen un manejo total del Consejo de la Magistratura, del jury de enjuiciamiento, del Tribunal de Cuentas, de ambas cámaras legislativas, hasta maneja colegios profesionales. De ahí al manejo de la Justicia no tengo duda.

- ¿Habla con él cada tanto, cómo quedó la relación?

- Institucionalmente tengo diferencias fuertes. Plantarse enfrente de hegemonías feudales tiene un costo, hoy que todo el mundo dice que Mendoza es la meca de la institucionalidad. Eso es mentira, no es real. Puedo demostrar claramente cómo ha avanzado la provincia hacia una feudalización muy peligrosa.

- ¿Cómo ve el acercamiento que quiere tener con Milei?

- Está haciendo una lectura de época. Si hoy el pedido de la ciudadanía fuera estatizar y más Estado, estaría de ese lado. No es un hombre de convicciones profundas. Me parece que es un gran lector del día a día. Pero bienvenido, que decida acompañar las ideas del presidente, me parece saludable.

