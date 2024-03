El Gobierno le respondió a los premios Nobel tras su carta en defensa a la ciencia

Luego de la carta de un grupo de premios Nobel que denunció al presidente Javier Milei por la situación "de abandono" en el Conicet, el Gobierno nacional respondió que "se está construyendo un Conicet que no gasta tiempo en investigaciones de dudosa utilidad" y que sigue apostando por "la ciencia y la tecnología".

En la conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni habló sobre la carta de distintas premios Nobel de Química -y uno de Economía- que enviaron una carta a Casa Rosada preocupados por la situación del Conicet y las medidas que está tomando el Gobierno libertario.

En respuesta, Adorni explicó que el Milei "entiende la importancia de la ciencia y valora los hallazgos que permiten mejoras en la sociedad" y que es por ello que "se está construyendo un Conicet que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la Bioeconomía o la inteligencia artificial aplicada en la medicina y no en uno que gasta su tiempo en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que abordaba la orientación sexual de Batman".

También, explicó que no duda de la "honestidad intelectual de los premios Nobel que firmaron la carta" pero advirtió que "el buen análisis científico es aquel que evalúa los fenómenos en su contexto, y el contexto nuestro es que hoy la Argentina es un país empobrecido". Y agregó: "No se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad".

La carta de los 68 premios Nobel contra el Gobierno argentino.

Adorni entizo en que "nunca se le cruzó por la cabeza" a Milei quitarle apoyo a la ciencia y a la investigación, pero confirmó que "en un país pobre no se pueden seguir haciendo ciertas cosas solventadas con fondos públicos". "Entendemos que a la gente le cuesta mucho terminar el día con un plato de comida en la mesa, entonces no puede seguir sosteniendo cuestiones, investigaciones, que no aportan valor a la sociedad", concluyó.