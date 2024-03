Contra las medidas de Javier Milei: ATE confirmó que el próximo martes irá al paro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional de 24 horas el próximo martes 12 de marzo. El paro fue dispuesto por el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, luego de una reunión con el referente de la CGT Pablo Moyano. El lunes anterior al paro, habrá un plenario en donde se definirá la modalidad de la protesta.

"Vamos a una nueva huelga el día 12. El lunes vamos a definir qué modalidad va a tener esa medida y no descartamos votar nuevas protestas para la misma semana", indicó.

La razón del paro, explicó Aguiar, es que desde el Gobierno "siguen recortando salarios y jubilaciones. Utilizan la inflación y el presupuesto vencido como herramientas para aplicar un ajuste fenomenal en el Estado", agregó.

"No podemos permitir que el Gobierno festeje un superávit logrado a costa del empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados. El Estado no es una empresa, no está obligado a generar ganancias. Y aún en la hipótesis que aceptáramos que hay que mejorar las cuentas públicas, nunca se lo debe hacer destrozando a la gente", indicó Aguiar.

Pablo Moyano junto a Rodolfo Aguiar.

Sobre el cierre de Télam y el Inadi, el titular de ATE consideró: "Tenemos que resistir el cierre de organismos públicos e impedir que el Estado Nacional retire su presencia de las provincias. Van a ser millones los ciudadanos que van a quedar en situación de abandono y que hasta ahora eran contenidos por las políticas públicas".

"Hemos coincidido en que el peor error que podemos cometer es abandonar la calle y en que tenemos que avanzar hacia una nueva huelga general", había evaluado Rodolfo Aguiar durante la reunión con Pablo Moyano, el pasado miércoles.

"Estamos convencidos que tenemos que trabajar sin descanso para lograr la más amplia unidad de todos los trabajadores. Tenemos que pensar en que para atravesar este tiempo la unidad tiene que ser sincera. No nos puede unir el espanto, nos tiene que unir la clase", detalló.