Un exministro de Mauricio Macri y un diputado del PRO se pelearon por Javier Milei

Las críticas al comunismo que hizo Javier Milei durante su paso por la escuela donde estudió, dejaron fuertes repercusiones dentro de la dirigencia política y provocaron un choque entre un exministro de Mauricio Macri y un diputado del PRO por el episodio donde el presidente utilizó la calificación "zurdito".

Todo comenzó con un tuit de Pablo Avelluto, exministro de Cultura del gobierno anterior, en el que compartió un mensaje con críticas a los dichos del presidente.

"'Zurdito'. Así me llamaba el vicerrector del Carlos Pellegrini cuando cursaba la secundaria durante los años oscuros de la dictadura. Mi solidaridad con todos los 'zurditos' de hoy, atacados por el hecho de pensar distinto en estos tiempos de crueldad y autoritarismo", lanzó el exfuncionario.

Quien salió a responderle fue el diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni: "El profesor de Sociología de la UNR (Esteban Franicevich, hoy fallecido) me decía 'videlista' a mis 19 años porque en un momento había manifestado ser liberal. Año 2002. Por eso, nunca lo consideré mal tipo, sino solo equivocado. Cosas que pasan, Pablo. No hay que exagerar tanto".

"No exagero. Este vicerrector daba historia. Una vez se preguntó, a viva voz, '¿Quiénes tienen la culpa de todo en la historia?'. Y se respondió: '¡Los judíos!' El escarnio en una escuela no tiene nada de liberal. Es simplemente una mierda. Antes y ahora", le retrucó Avelluto.

Por su parte, Bongiovanni recogió el aguante y redobló la apuesta: "¿Qué tiene que ver la dictadura con el presente, man? ¿Realmente creés eso o es fulbito?".

A lo que Avelluto desarrolló un extenso descargo donde señaló que "la idea de que la culpa de todo la tenía 'la casta', en aquel entonces 'los políticos' estaba muy presente" durante la última dictadura militar.

"La idea de la estigmatización y del 'zurdo de mierda' había arrancado en 1975 y se mantenía vigente después del golpe. En otras palabras: esto no es una dictadura. Pero habla como si lo fuera. Y eso, para mí, es un retroceso que rechazo. Yo no hago fulbito, Ale. Escribo lo que pienso. A veces se coincide, otras veces no. Eso es todo", concluyó.