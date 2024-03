No la volvamos a echar a perder otra vez

Resulta redundante abundar sobre la gravedad de la situación nacional en todos los aspectos de la vida colectiva. El punto, item, situación, actividad que se aborde, con escasas excepciones, transita las profundidades de crisis profundas, desvaríos, calamidades e incluso sufrimientos.

En este marco, recorrido con persistencia incomprensible por un país que tiene de todo e inexplicablemente carece de casi todo , se produjo un hecho nunca sucedido.

Accedió a la presidencia de la Nación, con apenas dos años de irrupción en la política, Javier Milei el libertario anarco capitalista . Golpe de escena inesperado y de alta conmoción, que produjo una vuelta de campana a la realidad y por las características personales del presidente y su modo de ejercer el poder y la forma y verbalización de su comunicación, tiene desorientados y/o sorprendidos a los actores opositores e incluso a los propios. También a la gran parte de la población.

Enumeremos algunas características especiales del momento actual, partiendo de la confirmación de la extrema gravedad del presente. Estamos en el horno como afirma el lenguaje popular.

El objetivo es que desde lo enunciado y su análisis no reiteremos los errores que con persistencia nos han depositado en el mundo no deseado actual.

1) El presidente anticipó con firmeza y contundencia lo que iba a hacer: sin tapujos, acortando caminos, falsas promesas ni apelación a épica o gestas, Javier Milei anunció que el camino a transitar iba a ser de extrema dificultad en lo económico social y no de tiempo breve. Verdad pura y dura anunciando las políticas a llevar adelante y medidas difíciles.

Nunca sucedido en los 40 años de democracia. Arribó a la presidencia esgrimiendo la verdad.

2) Javier Milei se pronunció siempre con dureza descalificadora a la clase política, la casta , y portando la motosierra , con la que iba a despedazar todo "el sobrante y lastre deteriorador compulsivo" que nos depositó en las penurias actuales.

Todos los políticos para Milei son similares y causantes de todos los males, sin excepción. Mucho de cierto, pero excesivo en abarcar a todos e inconveniente en nuestro régimen republicano representativo. Límite a tener en consideración. Motosierra sin límites. Alguno debe tener.

3)Tropiezo inicial con el DNU y la inmensa Ley Bases. Al jugar al todo o nada, sin opción ninguna, encontró el primer obstáculo real. Hundidos ambos intentos. Había en ambos instrumentos, medidas acertadas e incluso virtuosas e imprescindibles. Suspendidas, postergadas y puestas en consideración o dudas, por oposición cerril, torpezas propias y “agachadas” inesperadas de algunos de los que no se esperaba esa conducta.

4) Un sector extremista de la oposición; los de siempre, sin dar tiempo alguno, comenzaron a verbalizar y movilizarse con claras intenciones golpistas. Actores principales: Pablo Moyano, Juan Grabois, Luis D Elía, Guilermo Moreno, el piquetero troskista Belliboni, intendentes bonaerenses ultra K y varios más en las sombras. Hay que abortar pronto toda posibilidad de éxito de Milei, para evitar el propio ocaso.

Sin ningún atisbo de autocrítica y poniendo a la luz rápidamente lo que en realidad son, estos autoritarios populistas, extremistas e incluso algunos corruptos, trabajan con ahinco y con alto grado de malicia antidemocrática, en pos de la caída del presidente. Y habrá más. Hay que estar atentos.

5) Urgidos y apurados in extremis: ciertos sectores económicos, sociales, determinados gobernadores, legisladores oe intendentes y algunos comunicadores no militantes K, ni populistas ni interesados en su propio interés, apresurada e insólitamente, a mediados de enero requerían soluciones imposibles e inviables. Extraño para conocedores de la verdadera dimensión de la crisis.

6) Ataques extremos e innecesarios del presidente: obviamente el éxito político de Javier Milei tuvo un derrotero cierto y bien aplicado. Arremetió desde el inicio contra todo lo establecido y en forma estentórea y sin límites. Eso fue parte importante del triunfo acelerado e inesperado que lo depositó en la máxima investidura.

Ya en la presidencia arremetió con más fuerza e incluyó innecesariamente en sus confrontaciones, personajes secundarios y obviables. Agua para el molino propio, pero sequía para el bien común y para avanzar en temas importantes y de necesidad.

7) Cambio forzado pero positivo: al no poder prosperar en sus dos primeros intentos de envergadura en el Congreso, el presidente aparentemente forzado y contra su propia esencia, pero beneficioso para el interés general, cambio su postura inicial y tendió una mano, con alguna condición, a la oposición amigable y a los gobernadores, incluidos los no opositores, con los que se había enfrentado. Fue en ocasión del discurso en el Congreso dando inicio a la actividad parlamentaria.

8) Discurso de alto impacto y propuesta del Pacto de Córdoba: sin eufemismos, con inteligencia discursiva y señalando todo con precisión y contundencia, Milei el 1 de marzo en el Congreso, reseñó el caos en que nos dejó el populismo, no ahorró adjetivos sobre la casta y fue acompañado con un rating sorprendente, cercano al de la transmisión de la final del mundial de fútbol. Éxito cierto.

Convocó al Pacto de Córdoba para el 25 de mayo próximo, para acordar sobre 10 puntos, que el sentido común y la razón pura no pueden objetar. Sorprendió nuevamente, retomó el control de la agenda política y propuso algo nunca hecho con anterioridad y sobre temas de elevado interés y necesidad.

Ya puso en marcha los pasos previos para acordar con los convocados a los preacuerdos necesarios. Los primeros citados son los gobernadores. El ex presidente Macri rápidamente se pronunció en favor.

En estas reuniones previas, todos los participantes deben actuar con sabiduría, patriotismo y voluntad de acuerdo. Sin imposiciones a rajatabla pero tampoco cediendo en lo que invariablemente se debe acordar. Los 10 puntos de acuerdo propuestos son virtuosos .

Es imprescindible que el condicionamiento de aprobar la ley Bases no frustre la concreción del Pacto.

El país necesita de una vez por todas políticas acordadas consensuadas a llevar adelante en el tiempo, cualquiera sea el tenor del gobierno. Previsibilidad en el tiempo, seguridad y certeza en el futuro. Nunca sucedido.

9) Gobernadores peronistas que se oponen y Kicillof: Milei ha puesto a parir al peronismo populista. Hasta ahora, la totalidad de los gobernadores peronistas, excluyendo a Jaldo de Tucumán, parecería no van a acompañar la propuesta del Pacto. Errado y oportunidad perdida, por dogmáticos y extremos. Caso especial de análisis es Axel Kicillof, el gobernadorde la provincia de Bs As. Con sorna se refirió al Pacto; "Comiencen si no he llegado". Ironía indebida e innecesaria.

10) Axel Kicillof y "la masacre social": durante su alocución en la asamblea Legislativa de su provincia, el gobernador definió como masacre social la gestión llevada adelante por el presidente con diversos sectores de la sociedad nacional. Definición de extrema dureza, pero obviando una mirada instrospectiva. Trataremos de suplir la omisión de Kicillof.

Masacre educativa: con la colaboración cercana del gremialista Baradel y los maestros militantes y adoctrinadores, Kicillof está produciendo en niños y jóvenes, utilizando su misma terminología, una masacre educativa. Pocos días de clases, exigencia mínima( todos los alumnos avanzan año a año, tengan conocimientos o no) y educación deficiente y direccionada por maestros militantes, concluyen en jóvenes desprovistos de instrumentos de educación básicos, cuando no ausentes en su totalidad. Cuasi ignoantes.

Masacre en la seguridad: con la absoluta ineficacia en la política de seguridad, el desdén sobre las fuerzas policiales, un garantismo exacerbado en las ideas y en el accionar de muchos jueces y fiscales, más la liberación de miles de presos peligrosos, la vida en vastos sectores de la provincia es un suplicio peligroso. La vida vale un celular, una moto o simplemente la resistencia a ser robado.

Masacre en las finanzas públicas: el gobernador por orden de Cristina y de la mano servil de Alberto Fernández y Sergio Massa recibió 840 mil millones de pesos de aportes discrecionales. El 44% del total recibdo por el resto de las provincias. No lucen a la vista.

Masacre durante su gestión como ministro de Economía: a cargo de la gesta de enfrentar corporaciones del mundo occidental el costo para los argentinos ha sido inmenso y queda una deuda enorme a saldar. No iba a abonar nada a los españoles dueños de Repsol. El país terminó pagando más de 4.000 millones de dólares. El pago de deuda al Club de Pasrís fue con una tasa de interés elevadísima. Restan los 16 mil millones a abonar al fondo al que los expertos en mercados regulados; los Eskenazi, cedieron sus acreencias. Todo por la impericia en la nacionalización de YPF, impuesta por Cristina y llevada adelante por Kicillof y Eduardo Zanini, gestor jurídico. Todo un suceso masacrador.

Autocrítica, prudencia y gestión apartada de dogmatismo extremo serían conductas y valores apropiados a tener en cuenta por el preferido de Cristina.

11) Dólar en descenso y precios en aumento: ciertamente había que sincerar precios atrasados por la política restrictiva y controladora del populismo K. La devaluación de Milei impactó en los numerosos productos, bienes e incluso servicios que requieren de insumos importados. Rápido y elevado aumento de precios y sostenido mes a mes. Muchos en porcentajes muy superiores a la alta inflación reinante. Recuperación por encima.

El dólar bajó 20% desde su máximo nivel en enero. Dos meses de caída y menor costo de los necesarios insumos con precios en dólares. Pese a la caída los precios siguen aumentando . Historia conocida para grandes empresarios, supermercados, pequeños y medianos empresarios, cuentapropistas, minoristas, almaceneros, verduleros y demás. Igual para quienes ofrecen servicios de plomería, construcción, metalurgia y afines.Constructores y proveedores en elementos para construir también presentes. En fin, casi todos los argentinos.

Atados o no al dólar siempre azuzamos irresponsablemente y con voracidad indebida el fuego inflacionario. Incluso, en este escenario, nos quejamos y fingimos preocupación demandante. Hipócritas.

12) No la echemos a perder: el momento es de extrema dificultad. Hay compatriotas que están sufriendo en demasía; los jubilados en primer lugar. Se necesita caída rápida de inflación, inversión y recuperación económica con reparación rápida a quienes están sobrellevando mayormente el ordenamiento económico .

Hay tensión política elevada y el presidente no tiene suficiente cantidad de legisladores, equipos propios y fiel a su estilo arremete con todo y contra todos, aún contra quienes no debe.

Pero hay algunos hechos de importancia :

A) La República funciona: así como Cristina Kirchner fue limitada por el Congreso en su intento de colonizar la justicia o de amordazar a la prensa independiente. Milei no pudo llevarse por delante el Congreso. Límite necesario en una democracia representariva.

B) Milei ha propuesto cuestiones de alta importancia y no conocidas en los 40 años de recuperación democrática: los 10 puntos del Pacto de Córdoba son inobjetables. Imposible oponerse a limitar la “eternidad” en sus cargos a los millonarios burócratas gremiales. Disminuir la larga lista de impuestos y tasas asfixiantes.

Regularizar el sistema injusto previsional, sobre todo para los que aportaron. El sueño del equilibrio fiscal. Rediscutir la injusta coparticipación federal. Terminar con el contrato de trabajo fascista.

Todos puntos valorables y nunca puestos a consideración para ser acordados. Inédito y necesario.

En paralelo la administración central está ocupándose y poniendo punto final a la orgía de reparticiones, cargos, estructuras de militantes y ñoquis que florecieron durante las gestiones populistas. In concebible y de alto nivel de irresponsabilidad. Consecuentemente, salen a la luz pública los numerosos actos de corrupción que la “ fiesta populista” conllevó. Pocos aprovechados y el país hundido.

Es deber de todos los principales involucrados, el presidente, los gobernadores, los congresistas y los partidos políticos fundamentalmente; también los actores sociales, económicos, de los medios y sus comunicadores y de todos los argentinos de buena fe, no echar a perder esta nueva oportunidad.

Es la primera vez que no hay sospechas de corrupción y están sobre la mesa de discusión medidas virtuosas e imprescindibles. Actuemos en defensa propia.

NO LA HECHEMOS A PERDER.

Por Fernando Diaz - Criterio.news