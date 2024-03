Malena Galmarini cruzó a Manuel Adorni por un polémico posteo sobre Javier Milei

Malena Galmarini cuestionó el posteo que hizo Manuel Adorni sobre la visita de Javier Milei por el colegio Cardenal Copello, en Villa Devoto, en el que estudió junto a su hermana Karina.

Todo inició cuando el vocero presidencial eligió compartir un video en el cual se puede ver el momento en el que se desmayó un alumno durante el mensaje que realizaba el líder de La Libertad Avanza.

El episodio ocurrió cuando Milei comentaba que en Davos les dijo que eran "todos unos zurditos". Tras el desvanecimiento del joven, el gobernante bromeó con la situación. "Los nombro y son infalibles", en alusión a que la Izquierda trae mala suerte. Adorni lo compartió en su cuenta de X y escribió: "Fin".

Galmarini no tardó en salirle al cruce y también aprovechó para cuestionar la reacción de Milei. "¿El presidente de la Nación no debería socorrer al adolescente que se desmaya? No, le hicieron bullying toda su vida y en lugar de sanar reparando, utiliza la metodología sobre otro que no puede defenderse, menos en semejante desequilibrio de poder", apuntó la extitular de AySA.

"Ni hablar del vocero", agregó con dureza la esposa de Sergio Massa, para luego concluir su mensaje con el hashtag #SacáTuMotosierraDeNuestrosDerechos.: "¡¡Basta!! ¡Basta de odio, basta de violencia, basta del agite de esta mierda! ¡¡Con los pibes y las pibas, no!!".

La reaparición de Galmarini en redes sociales ocurrió luego de que el Gobierno nacional confirmara que se analiza la privatización de la empresa de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que en las últimas horas despidió a 200 trabajadores. El mismo Adorni lo anunció más temprano y planteó que el recorte forma parte de "una puesta en valor".