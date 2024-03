Juan Manuel Olmos habló de Javier Milei y una posible visita del papa Francisco a la Argentina

El Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, hizo un análisis del gobierno de Javier Milei y sostuvo que su política económica es un "ajuste brutal donde recorta sin mirar muy bien lo que está recortando".

Asimismo, el funcionario reflexionó sobre el discurso que dio el presidente en el Congreso e hizo hincapié en el proyecto que mencionó el mandatario el viernes respecto de la eliminación de las pensiones vitalicias de ex presidentes y vicepresidentes.

Allí, Olmos notó que Milei no incluyó en el proyecto a los jueces de la Corte Suprema a pesar de que también gozan de este beneficio. "No es un loco come vidrio. Tiene un concepto muy dogmático y por momentos mesiánico de ser el elegido todo el tiempo. Habla de Moisés y de su comparación con ese proceso", expresó por LN.

Por su parte, el dirigente identificado con el kirchnerismo recalcó que el libertario va a necesitar una "construcción de poder política para llevar adelante un programa de gobierno".

Para Olmos, Milei "mira permanentemente el gobierno de Carlos Menem" y, en ese sentido, se preguntó si la gestión del libertario tendrá "sostenibilidad política" durante su mandato. "La verdad que tengo mis dudas", se sinceró.

A continuación, planteó que el gobernante tome como referencia "la construcción de poder que hizo Menem para llevar adelante" sus medidas y cuestionó la falta de construcción de alianzas con espacios de la oposición.

"Yo no creo que tenga a los gobernadores firmando sin chistar o sin siquiera discutir el contenido de esos 10 puntos que puso en el Pacto (de Mayo). Hay un límite constitucional a muchas de las ideas que plantea.", insistió.

Por último, Olmos se refirió a la posible visita al país del papa Francisco este año y reveló que el Pontífice "tiene muchas ganas" de volver a la Argentina, aunque aclaró que también "dependerá de su salud".

"Luego de terminar una gira intensa por Asia tomará una decisión. Tiene ganas de venir y ser recibido por todos los argentinos", expresó para finalizar con un palito a Milei: "Es una presencia espiritual mucho más solida y más contundente de la que quiere encarnar Milei, que es una posición cuasi religiosa".