Hebe Casado confirmó que irá ella a la reunión de gobernadores en la Casa Rosada

Durante la última semana, Mendoza se vio envuelta en el festejo de la Fiesta de la Vendimia y en los encuentros políticos que ocurrieron a raíz del festejo. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó la provincia para disfrutar, en primera instancia, de la celebración y luego entabló conversaciones con los dirigentes políticos mendocinos. Este lunes 4 de marzo mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Hebe Casado y funcionarios del gabinete provincial, donde le plantearon una serie de pedidos para que los traslade al Gobierno nacional.

MDZ Radio 105.5 FM charló con Hebe Casado y confirmó que "voy a estar yo en la reunión del viernes. Alfredo Cornejo tiene pasado de vuelta recién para el día sábado". El gobernador de Mendoza viajó a Canadá junto a una comitiva oficial para participar de la principal feria minera mundial, por lo que se ausentará en la reunión que mantendrán los mandatarios junto a Javier Milei.

Continuando en la línea de lo nacional, la vicegobernadora habló sobre la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel: "Fue una visita muy importante en una semana trascendental para Mendoza por la importancia que tiene la Vendimia para los mendocinos. Que haya venido la vicepresidenta al Acto Central de la Vendimia, participar de todos los eventos que ocurrieron durante el día sábado y que se haya quedado hasta el lunes para reunirse con los ministros y conmigo es una muy buena señal por parte del Gobierno nacional".

La vicegobernadora, Hebe Casado.

"También vinieron ministros del Gobierno nacional a acompañar este proceso que es bueno para la provincia y que tiene que ver con los consensos que se quieran buscar para el Pacto de Mayo. El viernes tenemos una primera reunión donde ahí nos irán a comunicar cuáles son las expectativas, cuáles son los proyectos para llevar a cabo y cuáles son las puertas abiertas a los consensos que existen. Entonces, eso todavía no se habló y se verá en una primera reunión al respecto", sumó Casado.

Por último, haciendo un análisis del panorama actual del país, comentó: "Creo que el país necesita sí o sí cambios categóricos. Necesitamos nuevos espacios, un cambio en el marco laboral, impositivo y económico, porque si no es imposible que este país, de una vez por todas, arranque. Entonces, si no se toman medidas drásticas, creo que vamos a seguir en el mismo camino y la verdad que ya hemos perdido mucho tiempo. No podemos darnos el gusto de perder cuatro años más".

"Los maquillajes no sirven, ya los hemos hecho. Después de las repercusiones que ha tenido el mensaje de Javier Milei, la gente acompaña y está dispuesta a un sacrificio en pos de un futuro mejor. Creo que los que más convencidos están de esto es la ciudadanía, falta convencer a la casta", cerró.

Escuchá la nota completa