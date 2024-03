Elisa Carrió cruzó a Javier Milei por sus ataques a periodistas y lo comparó con Néstor Kirchner

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, entendió que Javier Milei lleva adelante censuras contra la libertad de expresión y libertad de opinión de periodistas. Ante esto, Carrió manifestó su repudio. Y es que el presidente de la Nación cruzó a distintos periodistas en el último tiempo, descalificándolos y poniendo en duda su capacidad intelectual.

“La práctica que lleva adelante el presidente es kirchnerismo puro”, señalaron Carrió y la Coalición Cívica. “Recordemos que, exactamente dos meses después de asumir, Néstor Kirchner hacía lo mismo con una gran cantidad de periodistas y, en especial, con Jorge Lanata", sumaron.

“El sistema de trolls atenta contra el Estado democrático republicano constitucional y genera la autocensura de una parte de la población que teme expedirse bajo coacción o amenaza tecnológica”, agregaron.

“Nuestra absoluta solidaridad con los periodistas agredidos. A los verdaderos periodistas y a los libres no los van a callar”, concluyeron la Coalición Cívica y su líder, Elisa Carrió.

Javier Milei contra periodistas

En su cuenta de X, Milei cruzó muy fuerte al periodista Martín Rodríguez Yebra, de La Nación. El presidente posteó la portada de una nota escrita por el periodista seguido de un fuerte mensaje: "¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada".

"Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo", agregó. Esta no fue la primera vez que Milei cruzó a un periodista. Una vez más, vía X, el presidente respondió a una nota de un diario. En este caso fue del periodista Alejandro Borensztein, de Clarín.

"Anécdota. El autor de la nota adjunta fue uno de los cómplices que para el debate de la segunda vuelta (en el que todo se armó en favor de Massa) habilitó el cambio de lugares de los equipos facilitando así la estrategia de los tosedores. En un momento clave jugó con STM y los K", escribió en su cuenta.