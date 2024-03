Con qué argumentos defenderá el oficialismo la reforma minera que Cornejo envió a la Legislatura

Ingresó este martes en la Legislatura el proyecto que busca modificar el Código de Procedimientos Mineros, presentado por el Gobierno provincial. Se realizó una conferencia de prensa encabezada por la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el senador y presidente provisional del Senado, Martín Kerchner. Este último habló en MDZ Radio 105.5 FM para saber en qué consisten estas modificaciones.

“Primero y principal”, arrancó el senador, “hay una ley de fondo que es el Código Minero. Es una ley nacional y como en toda la ley nacional, la provincia es la que establece el procedimiento del Código Procesal, en este caso, el Código Procesal Minero. Este código data de 1945, para que tengamos una idea de lo anticuado y vetusto que está. El primer elemento es actualizar estos 70 años de atraso”.

En aras de llevar tranquilidad a la sociedad mendocina, expresó que el segundo punto a modificar, tiene que ver con “establecer mayores controles ambientales. Esta actualización no toca la 7722, queda exactamente como está”. Y agregó que “en lo que es procedimiento, establece una serie de intervenciones como la policía minera, que fortalece mucho su intervención para el desarrollo y empujar rápidamente el procedimiento”. Además, la transparencia porque “va a ser todo digitalizado”.

Minería en Mendoza.

Según dijo Kerchner, hay un elemento, que “está muy bueno y tiene que ver con el impulso procesal compartido. Es decir, están obligados a plazo determinado, tanto el Poder Ejecutivo que lleva adelante el proceso, como quien lo solicita, para que no se transforme, como nos pasa hace muchos años, en negocios inmobiliarios”. Además, “el código que va a ser derogado cuando se apruebe este, tenía una visión del mundo muy distinta del actual donde, prácticamente, no había una visión ambiental incluida dentro de la normativa, no había un empuje procesal para que las cosas salgan lo más rápido posible, no había plazos concretos para que una persona que va a invertir sepa en qué horizonte de tiempo va a empezar a trabajar, y no había estabilidad jurídica, o reglas claras, para ese proceso. Eso va a ayudar en la transición energética”.

Había muchas quejas “porque, por ejemplo, ha habido proyectos que han llevado hasta 10 años de demora. El principio general del derecho minero, es el primero en el derecho. Significa que si alguien solicita explorar, que es la primera etapa, por decirte cobre en tal lugar, el primero que lo pide tiene derecho a ejercer esa explotación, una vez que cumple con todo el procedimiento, obviamente. Si yo venía y hacía el famoso juego de la silla, me sentaba rápido, le ocupaba a otros que tenían la disponibilidad y la voluntad de avanzar, pero habían llegado tarde”.

El senador Kerchner.

Además, el legislador habló sobre la policía minera y el funcionamiento que tendrá. "Es todo un mensaje hacia la sociedad de hacer minería sustentable, dentro de los marcos de la ley actual, y minería responsable. De hecho, una de las cosas que pide este nuevo código, son declaraciones juradas de buenas prácticas. Todos los que intervengan en el proceso van a tener que hacerlo”. Agregó que el segundo punto es “la intervención de las comunidades desde antes, durante y después de la ejecución del proceso”. En este sentido, “la policía minera pasa a tener un poder importante de control y de sanción también”.

“La policía minera son técnicos que dependen de la Dirección de Minería de la provincia. Son inspectores especializados en la materia. No tienen que estar en cada una de las minas. Lo que tienen que tener es el manejo de información. Va en una función más de inteligencia minera, que de policía de represión como uno se imagina a la policía. Es hacer las tareas previas para no llegar a situaciones complejas”, finalizó diciendo Kerchner en MDZ.