Báez y Romero Villanueva: detalles de la comisión para reformar el Código Penal

La semana pasada el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la creación de una Comisión para la reforma del Código Penal. Los cambios que se están analizando para la justicia penal, a partir de la convocatoria del gobierno nacional. Esa comisión está integrada por Horacio Romero Villanueva, y el Dr. Julio César Báez, quienes hablaron con MDZ Radio 105.5 FM y aseguraron que “es el primer medio de comunicación que se contacta con nosotros”. Además, conforman la Comisión Ricardo Ángel Basílico, Eduardo Buompadre y el mismo Cúneo Libarona.

Hace tiempo se quiere avanzar con la reforma del Código Penal. Según los juristas, “es una decisión del ministro que apunta a aggiornar la legislación penal habida cuenta que desde el respetable código de Moreno de 1921, respetable para su época, ha habido una evolución importante en la sociedad”. Explicaron que, en definitiva, se trata de tipificar nuevas modalidades delictivas como, por ejemplo, “cuestiones de género no previstas originariamente en el código de Moreno, cuestiones de lavado, todas verificaciones de la criminalidad actual que están ausentes en ese ordenamiento”.

Comentaron que el ministro “hizo hincapié en dos antecedentes que son los proyectos de código de los doctores Carlett y Borinsky que, con líneas filosóficas distintas o diversas, han tendido también a aggiornar la legislación criminal, para darle anatomía o fisiología al nuevo ordenamiento”. En este sentido, Romero Villanueva expresó que es “un honor que sea designada a nosotros, y ha sido un honor que la asignación haya sido también ad honorem. Me parece que entre todos tenemos que hacer un aporte desde nuestros conocimientos para tender a una sociedad mejor”. En esta sintonía contaron que el compromiso con el ministro es hacer un Código Penal nuevo. Tenemos un código de 105 años. Es hora de cambiarlo. Es un código para una criminalidad de otra época, con otras características sociales, con otro tipo de modalidad económica, ahora nos llegó el desafío de cambiarlo y buscar un modelo que sustente también los propios antecedentes nacionales”.

En cuanto a lo que se prevé reformar, fueron contundentes al expresar que son cinco miembros y que tomaron conocimiento de la designación el viernes. “Tenemos entera libertad para definir aquello que, a juicio de cada uno, mediante distintas reuniones y actas que se vayan realizando. No podemos hablar por el gobierno, pero sí por nosotros que somos simplemente juristas, técnicos en la materia jurídico penal, que vamos a modificar el código. Tener una agenda ya predeterminada, te diría que no. Todavía no nos hemos sentado ni siquiera a charlar los lineamientos generales de lo que vamos a construir”.

Romero Villanueva agregó: “Si te digo hoy ‘la baja de la edad de imputabilidad es un hecho’, dejame estar en una comisión y discutirlo. Nosotros todavía no hemos llegado nada. Podrá haber intencionalidad, seguramente habrá discusiones”.

Para aportar al debate, el Dr Julio César Báez añadió: “Vamos a tratar de ponernos de acuerdo entre los miembros que formamos la comisión, fijar una agenda o plan de trabajo y, a partir de ahí, tratar de brindar a la sociedad el mejor instrumento de política criminal posible. La idea es tratar de hacer un instrumento que responda a la confianza que el señor ministro ha puesto sobre nosotros y sobre él mismo, que también integra la Comisión”, y aseguró tener el deseo de empezar a trabajar a la mayor brevedad posible, “en aras de presentar ante la comunidad un instrumento que puede mejorar la legislación penal existente”.

En cuanto al funcionamiento de la comisión, los mecanismos y cómo se aprobaría una reforma, explicaron que “básicamente es una comisión técnica que tiene la obligación de redactar un anteproyecto. Esto se va a someter a la consulta de la academia, distintas universidades y personalidades. Una vez que se logra el consenso de la comunidad científica, se pasa al juego político, a la discusión parlamentaria que es, al fin y al cabo, donde se sancionan las leyes”. En este sentido, esperan que puedan haber sugerencias o modificaciones ya que “el sistema argentino es bicameral, o sea que tiene que pasar por la reflexión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”.

Si bien aseguraron que el ministro no dio ninguna instrucción particular, “no pretendemos hacer un código unitario, se podría decir al estilo del siglo 19, sino por el contrario, un Código Federal. Como tal, las decisiones tienen que abarcar todas las expectativas de todas las provincias de la Nación y, más allá de eso, también proyectar un código que avizore que los delitos que están creciendo. Hay vacíos de impunidad producto de que hay lagunas legislativas”.

