Victoria Villarruel defendió el cierre de Télam y le dejó un mensaje desafiante al kirchnerismo

Este lunes la vicepresidenta Victoria Villarruel se reunió con funcionarios del gabinete de Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado. Luego de manifestar que llevará a la Casa Rosada una lista de temas de interés de la provincia de Mendoza -obras de infraestructura, rutas, paso fronterizo, etc- se refirió al cierre de la agencia Télam y dijo que es algo que habían anticipado en campaña y que está en consonancia con la austeridad que predica la gestión de Javier Milei.

"Debo decirles que en un país en el que estamos reduciendo la estructura estatal tener una agencia -con un estructura tan onerosa- cuando hay tantos medios privados y redes sociales, es algo que va a contramano del mensaje que estamos dando. El gobierno nacional está haciendo una restricción y reducción muy grande de funcionarios y sus gastos. Esto está dentro de lo que habíamos dicho en campaña y lo estamos cumpliendo", aseveró Villarruel.

Por otro lado, se mostró optimista de lograr consensos con gobernadores para que avance el "Pacto de Mayo" que propone Javier Milei y que contempla la aprobación de la ley de base que fracasó en el Congreso. En ese sentido, dijo que hay diálogo con los gobiernos provinciales y que ella tiene las puertas de su despacho abiertas para recibir a senadores de todas las provincias.

"Ésto es parte del Pacto de Mayo. Un trabajo que hay que hacer para generar relación con cada una de las provincias. Yo lo vengo haciendo en el Senado. Creando lazos de contención, afecto y relación personal más allá de las ideologías. Vamos a hacer lo posible para que suceda. Que cada provincia tenga su tiempo para plantear sus problemáticas y propuestas. Las puertas de mi despacho en el Senado están abiertas para cada provincia como corresponde", esgrimió y destacó el diálogo que tiene con los senadores mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

Ambos legisladores anticiparon que votarán a favor del DNU 70/2023 si llega a tratarse en el recinto y la vicepresidenta afirmó que es muy probable que eso ocurra pronto. "Seguramente en los próximos días vamos a tener novedades respecto a la fecha pero me lo reservo. No por una cuestión de misterio, sino por respeto porque me gusta tratarlo con los senadores", manifestó.

En ese sentido, Victoria Villarruel le dejó un mensaje categórico al kirchnerismo que desde hace meses intenta imponer la sesión para que se debata el DNU. "Lo que tenemos claro es que la agenda del Senado no la maneja más el kirchnerismo. Son 39 senadores y una presidente del Senado que recibe a todos y los escucha pero la agenda no la maneja más un partido que ha estado 16 años en el poder y ha dejado este nivel de destrucción", aseveró.