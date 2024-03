Los motivos por los que Jorge Lanata comparó a Javier Milei con Cristina Kirchner

Jorge Lanata compartió su mirada sobre el discurso que realizó Javier Milei durante la apertura de sesiones en el Congreso y cuestionó su falta de originalidad.

“Cada tanto se intenta fundar Argentina. Desde ese punto de vista, lo de Milei no fue tan original. Hay cosas ingenuas e imposibles del discurso", sostuvo y agregó que intentó “ganar tiempo” con el pacto entre Nación y los gobernadores.

En comunicación por TN, el periodista aseguró que el presidente mantiene similitudes con la figura de la expresidenta Cristina Kirchner pues ambos mantienen duras actitudes a la hora de confrontar con sus opositores.

“Milei no es tan distinto a Cristina en ciertas cosas. Él dobla la apuesta cuando lo agarran, tiene una característica de no querer negocias, se emperra en ciertas negociaciones, en esas cosas es parecido a ella”, subrayó y, en ese sentido, incluso no dudó en señalar que la exvicepresidenta "lo admira" a Milei. “Cristina tiene una relación ambivalente, por un lado, lo admira”, indicó.

En otro tramo de la charla, el conductor se refirió al escándalo de los seguros y apuntó contra la frase de Alberto Fernández para desligarse de la investigación, donde dejó dudas sobre su secretaria.

"Me pareció increíble, no sé si mi secretaria se puede haber excedido. Más allá de que es una estupidez decir eso, es reconocer que el delito existió", expresó.

Respecto a si el expresidente tuvo o no que ver con el cobro de comisiones, Lanata respondió: "Si Alberto es o no un tipo corrupto, no lo sé, pero no tiene un mal nivel de vida". "Hay que ver de dónde saca la plata. Me parece que está bueno preguntárselo ahora, después de las cosas que están pasando", concluyó.