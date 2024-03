El controversial análisis del discurso del presidente: "Javier Milei es un fenómeno más peronista que antiperonista"

El presidente Javier Milei anunció ante la Asamblea Legislativa, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, que convocará a los gobernadores de las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires al Pacto de Mayo, un acuerdo sobre 10 puntos esenciales para "refundar el país".

El periodista Paulino Rodrigues analizó el discurso del presidente de la Nación y explicó en qué consiste el pacto fundacional que propuso y qué busca conseguir. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM comentó que "con esto Milei retoma la iniciativa y resetea el Gobierno, antes daba la impresión de que estaba en un callejón sin salida porque a la pos de los 80 días de gestión no había logrado ninguna ley. Él venía con una negociación política trabada que todo el tiempo generaba además deserciones de aquellos que querían ayudar o acompañar. Ahora abrió el escenario a una discusión un poco más profunda, que el círculo rojo, el mundo empresario y en el exterior están expectantes de conocer si Argentina va a poder hacer o no para darle sustentabilidad a cualquier ajuste fiscal que que es imperioso en Argentina, previo al paso a una política de estabilización que veremos si tiene alguna cuestión adicional a las que hemos visto hasta acá por parte del ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei".

"Digo esto particularmente vinculado a la reforma del sistema previsional para darle sustentabilidad al gasto público, la reforma en el sistema tributario para hacer más competitiva la economía, y la reforma en materia laboral que haga atractivo contratar empleo, que es el principal en términos de las cuentas públicas, teniendo en cuenta que la mitad de los trabajadores están por fuera del sistema formal. Creo que, con esos elementos que por primera vez Milei introduce a partir de esta idea grandilocuente de una refundación de la Argentina el 25 de mayo con diez puntos, entre los que están tres que mencioné, la expectativa, por lo pronto, es mucho más alentadora de lo que existía hasta el mismísimo primero de marzo", agregó.

Paulino Rodrigues se refirió a la convocatoria que realizó Javier Milei e hizo mención sobre aquellos gobernadores que mostrarían una postura rígida: "Hay que ver cuál es la reacción de Kicillof hoy, tiene poco espacio, probablemente si quiere elegir como en la oposición a esa convocatoria, que ya parcialmente demostró Ricardo Quintela en la apertura de decisiones en La Rioja donde fue muy crítico personalmente con Milei y con el modelo que él expresa según el propio gobernador de La Rioja. Gildo Insfrán está en un hermetismo y un silencio que llama la atención, hay que ver qué ocurre en esa misma lógica, más allá de Kicillof, con gobernadores como Gustavo Sáenz, que tuvo algún cruce con Espert respecto al ajuste fiscal, y te diría los patagónicos porque el jueves hay una reunión muy importante en Puerto Madryn donde lo han citado a Milei".

"Van a solicitar la idea de un Congreso patagónico, entre comillas, que lo van a tratar de reeditar con la idea de crear quizás alguna empresa en materia energética y hacer una política conjunta entre los seis gobernadores patagónicos que incluye de La Pampa para abajo, un escenario variopinto entre peronistas, líderes provinciales y dirigentes como Ignacio Torres", sumó.

Y aclaró que "Javier Milei puso títulos, no contenido, entonces hay que ver si el contenido lo llenan en conjunto o si la Casa Rosada ya tiene un contenido y te dice que ir hacia un consenso y un acuerdo significa acordar, no una política de adhesiones. Hay que ver ahí que tiene el Gobierno, creo que se dio cuenta que a la política de adhesiones, al Gobierno lo que le puede ocurrir es que choque contra una pared o que no sea conducente a los efectos prácticos de las reformas que requiere y por lo tanto no las puede aprobar. Si aprendió la lección, debería elegir el otro camino".

El periodista realizó un análisis del contenido del mensaje discursivo de Javier Milei: "Estuvo bien en la moderación, en recuperar la iniciativa, en salir hacia adelante, en marcar un antes y un después respecto al kirchnerismo. Por primera vez rompe con Massa, lo nombra con nombre y apellido, habla de los jinetes del fracaso, rompe con Cristina, hasta que era todo nebulosa. Creo que intenta trazar una línea, los que están con el cambio están conmigo, el resto son el pasado, la casta, el fruto de los problemas de la Argentina. Hay que ver cómo esa línea donde Milei maniqueamente le plantea la sociedad los buenos y los malos, como el kirchnerismo en su momento, como los terceros o aquellos que no prosperaron entonces puedan encontrar un lugar donde puedan abrevar y construir un colectivo que sea alternativa real de poder de cara al futuro. En ese contexto, creo que el principal elemento a observar es todo el colectivo Juntos, particularmente cuánto puede Milei cobijar bajo su tutela y su liderazgo más allá del PRO, si es que hay algo más allá del PRO que Milei pueda liderar".

"Al mensaje le faltó humildad, aspectos vinculados a la gestión y le faltó el hoy, particularmente la economía. Le faltó la boleta única como parte de la reforma política a la que no hizo mención. Y le faltó algo muy importante un pedido de disculpa explícito a los jubilados, a los que están esquilmando en estos primeros 90 días con un ajuste sobre el poder de compra en torno al 30% y 33% que hace que un jubilado hoy compre dos de cada tres cosas que compraba hace un año", mencionó respecto al lado negativo.

Además, buscó explicar una polémica que surgió a raíz del discurso: "Milei no incluyó a la Justicia porque creo que sabe que sin un guiño de la Justicia, en muchos ámbitos, muy poco de lo que pueda hacer puede ser llevado adelante. Javier Milei es una rara avis, es el primer presidente argentino sin gobernadores, sin intendentes, con el 10% de la Cámara de Senadores como legisladores propios y el 15% de la Cámara de Diputados, es la cuarta minoría. Definitivamente Milei es un fenómeno a descubrir, absolutamente personalista y con un método de construcción política y de toma de decisiones muy similar al peronismo, no al antiperonismo, pese a que haya llegado con el voto de los sectores no peronistas porque su liderazgo logró penetrar las bases del peronismo y explicó la merma de votos del peronismo. Ese voto que no fue Juntos por el Cambio fue a Milei, que convirtió en esperanza lo que dentro del peronismo ya empezaba a ser solo un voto de temor".

"Las características individuales de Milei lo convierten en un fenómeno más peronista que antiperonista, no tiene nada que ver Milei con Alfonsín, ni con De la Rúa, ni con Macri. Esto interpela al republicanismo histórico dentro de la oposición al peronismo en la Argentina, porque van a chocar con sus formas, salvo que las diluyan en virtud del fondo de la cuestión porque la dirección que Milei parece querer imprimirle a las cosas, es la dirección que el liberalismo histórico ha intentado imponer en la Argentina", concluyó.

