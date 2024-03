Seguridad: para Gianni Venier la administración actual sufre "coletazos" de la gestión de Rodolfo Suarez-Raúl Levrino

La seguridad en Mendoza es una temática que en el último tiempo ha tomado un fuerte protagonismo en la agenda pública. Numerosos hechos delictivos en un verano "caliente" en materia criminal han provocado diferentes puntos de vista a la hora de hacer un abordaje sobre el asunto. Uno de las visiones corresponde al exministro de Seguridad de la provincia Gianni Venier, quien estuvo al cargo de la cartera en la primera gestión de Alfredo Cornejo, es decir, en el período 2015-2019.

El exfuncionario se refirió, entre otros temas, al papel de la Policía -bajo un contexto de descontento salarial-, su planteo de adherir a la ley nacional en lo que respecta a narcomenudeo para que intervenga la Justicia de la provincia, el negocio del robo de cables y los problemas causados por las barras bravas en el ambiente del fútbol. No emitió una opinión concreta sobre la gestión de la actual ministra, Mercedes Rus, aunque sí fue crítico de la administración anterior -con Raúl Levrino a la cabeza-, a la cual acusó de "no dejar un piso tan alto como el que dejó él".

- ¿A qué se dedica actualmente?

- A a profesión, a mi hijo chico, analizar la realidad y, de hecho, observar cómo va el país. También mantengo un contacto con el equipo de Patricia Bullrich, pero no regularizado sobre temas de derecho y de seguridad. Es totalmente técnico. Vengo trabajando con ellos desde el año pasado. Son charlas permanentes porque estoy especializado en derecho penal. Pero no es un trabajo, sino una actividad. El trabajo es mi profesión.

- ¿Cómo evalúa la situación de la provincia en materia de seguridad?

- Para dar una opinión debería tener datos internos. La seguridad es un tema sensible y cualquier problema es como una piedra tirada en un estanque. Provoca muchas olas porque el impacto es inmediato en la sociedad. Para saberlo bien debería medir cosas macro de las que hoy no tengo datos: de qué tamaño son las guardias, cuántas horas hombre está la Policía trabajando, cómo se controla, cómo es la relación con el Poder Judicial y la Fiscalía, etc. Debería tener más información para dar una opinión, atento a que conozco del tema y no para opinar como ciudadano común.

- Mezclando tu papel de ciudadano y exministro a la vez, ¿se puede, de alguna forma más general, emitir una opinión?

- Se nota que hay algo, un movimiento. Me parece que el Gobierno anterior no estaba tan centrado en la Seguridad y, como Cornejo sí, va a haber mucho movimiento desde lo mediático y lo ciudadano en ese área. Si fuera médico, estaría todo el día con la Salud. Es una persona que ha hecho de la Seguridad una marca.

Volviendo a la pregunta anterior, aprovecho para hablar de un tema que me llamó mucho la atención. Me faltan datos macro, pero está la opinión de una persona. La defensora general de la Provincia, Cecilia Saint André, hace una semanas dijo en una entrevista que la mayor cantidad de casos -los ad-honorem, que hoy son el 96% de los casos de la provincia y 4% de la defensoría privada-, son de violencia de género. Esta frase es explosiva. ¿Por qué? Siempre ha ocurrido en Mendoza y en Argentina que el delito que más hay es el robo, seguido por el hurto. No hay comparación con los demás. Hay varias cosas que inciden de forma directa en la Seguridad. El delito relacionado con violencia lleva mucho recurso policial y fiscal. A niveles que no se puede creer. Cuando era ministro tenía problemas con las guardias. Más del 33% estaban relacionadas con consignas de policías puestos por orden de fiscales o jueces en las puertas de personas que tenían problemas de violencia de género. Se llevaba 1/3 de los recursos de la Policía, una cifra totalmente oculta del sistema.

Después de eso -yo me fui en el 2019- el sistema se ha hecho más especializado con fiscalías especializadas y protocolos. La conclusión de lo que dijo la defensora general es clara. Si hay más delitos de violencia por encima de los robos, eso debe llevar una cantidad de recursos brutal. Llaman al 911 por un robo y por violencia. Vos tenés que ir por el lado de la violencia. Todo es un dato que influye de forma directa en la Seguridad porque todo lo que ocurre en ese ámbito no se computa, pero sí se lleva recursos. No he visto que nadie haya hecho esta reflexión...

- ¿Y en lo que refiere a comercialización de drogas?

- Yo tenía esta idea y la quise concretar: Mendoza no ha adherido a que la provincia se encargue de la venta minorista de drogas. Es una ley nacional a la que se puede adherir y que da muy buenos resultados. En todo lo que es droga, son pocos los jueces federales que hay con un sistema que no es acusatorio, sino que el juez que investiga no puede preopinar ni prejuzgar. Es un tipo que no puede establecer una política criminal, pero cuando lo pasás a los fiscales sí, que es lo que hace el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé. Si la provincia asumiera por ley llevar a delito minoritario el consumo o delito chico de droga -el de venta y que copa los barrios- el procurador es quien más recursos tiene en la provincia para dar seguridad. Esta es una política de seguridad sobre la droga. Mendoza no la puede tener. Es gracioso porque el principal delito que asola a todo el país, sacando violencia de género y robos, es la droga. Mendoza no ha tomado ese dato que es importantísimo.

- En materia de narcotráfico, el diputado provincial y jefe de bancada de Cambia Mendoza en la Cámara de Diputados provincial, Enrique Thomas, dijo días atrás que “si no le prestamos atención, podemos ser Rosario”

- No tengo datos precisos de Rosario para saber bien cómo es y no quiero opinar porque me faltan datos. Pero si te digo que en Mendoza tiene esto: algunas veces aparece que se descubre un cargamento, de casualidad, porque chocaron o a veces porque llegaron a un lugar me llevaron a un lugar y encontraron una cantidad de droga que no se sabe de dónde provino. Eso ocurre hace mucho. Es un problema de información que lleva a preocupar y crea un estado de sospecha incluso sobre la propia institucionalidad. Para que sea claro tiene que haber información real.

Para mí debería estar no en manos de los tres jueces federales de acá, que uno era Walter Bento. Imaginate qué seguridad se puede tener con ese estilo, con esa posibilidad que da la justicia, que no tiene control, como ocurrió en el caso de Bento. Controla la Nación, que está a 1110 kilómetros. Si estuviera acá. tenés 180 fiscales que verían droga, donde ya es muy difícil, a quién les puede caer, quién puede torcer el brazo o quien puede operar ilegalmente. Tendrías tantos a la vista y tan cerca unos con otros, sería mucho mejor para la provincia. Entonces, si apareciera una droga, sabríamos de dónde vino y a veces no se sabe. Y eso es porque hay un sistema paralelo donde la provincia no está tomando conocimiento. O, si lo está tomando alguien, lo está haciendo en modo ilegal.

- Esta última semana hubo problemas en la contención de hinchas chilenos que viajaron a Mendoza a ver el partido de Colo Colo vs- Godoy Cruz. ¿Qué pasa con los operativos policiales cuando se trata con barras bravas de equipos de fútbol?

- Cuando venía una barra la provincia, nos comunicábamos con Patricia Bullrich (era ministra de Seguridad de la Nación) y las provincias de paso. Todas las policías nos iban informando por dónde iban. Esperábamos a las barras en Desaguadero -casi todas iban por ahí- y los revisábamos. Les aplicábamos el Código Contravencional a más no poder. Les sacábamos el alcohol y hasta las hebillas de los cinturones. cosa que no pudieran dañar a nadie. Los seguíamos hasta a donde se alojaban y teníamos policías en la puerta mirándolos para, a la mínima, saltar. Cuando llegaban a la cancha lo hacían chiquitos y tímidos porque sabían que si mandaban alguna quedaban presos. Hacíamos un seguimiento permanente y no les sacábamos los ojos de encima. El sistema contravencional es una cuestión en la que yo insistí mucho y logramos la legislación.

- Con los clubes mendocinos también hay problemas. Sin ir más lejos, semanas atrás murió un hincha de Gimnasia en un enfrentamiento en la puerta de su estadio...

- En la Seguridad tenés que estar encima. No podés estar en el escritorio. Sirve el trabajo de inteligencia, pero lo que a mí más resultado me daba era tener claridad en todo lo que puede ser considerado como infracción para dárselo como instrucción al policía; refrescárselo, enseñarsela y hacer simulacros para que sepan actuar. Esos son los que tenés que mandar a la cancha con instrucciones muy claras para que sepan ver una infracción o un delito. Si solamente están parados, si mandás a la guardia que encontraste o no mandás a los que saben, el sistema no funciona. Un policía es muy importante para que esté 8 horas mirando. Es un tipo muy preparado en el que se gasta mucho dinero y que él mismo gasta en su capacitación. Tenés que poner ahí a la persona que sabe. Muchas cosas estas cosas no se ven y la Policía tiene a veces un sistema en el que cuando hay un tipo que sabe, al tiempo lo mandan a otro lado que no tiene nada que ver. Todo lo que le enseñaste a una tanda de policías que se especializaron en cancha, capaz que a los cinco años los mandan a ser policías viales en San Rafael ¿Por qué? La Policía tiene eso y es una cultura que debería sacarse con cambios de normas.

La Policía es una cosa que funciona muy bien si estás encima, atento, controlando todo el tiempo, revisando datos y mirando. También escuchando la prensa es fundamental porque tiene datos rápidos.

- La sensación de "guardia baja" por parte las fuerzas debido al descontento salarial, ¿es una teoría conspirativa?

- No lo sé concretamente. Al policía cuando lo mandás, hace. Sí deja de hacer cuando los problemas son repetidos y no se logra solución. Por ejemplo, van a un allanamiento y el fiscal les ordena que se queden en el lugar para el acta cuando están viendo que el delincuente que buscaban salió corriendo.

La Policía se banca problemas que otras áreas del Estado no. Es muy lindo el empeño que le ponen. Pero también hay que devolvérselo, no solamente con dinero, sino estar encima de sus necesidades. Cuento un caso: ser policía es tener dramas y conflictos las 24 horas. No descansan, suelen tener varias familias, no les alcanza el sueldo y es bastante complicado. La Policía tiene psicólogos para hacer catarsis, pero sucede que muchas veces no van porque, si confiesan que están mal, no se respeta el secreto profesional y -al avisarle a las autoridades- les sacan el arma. Eso significa que cobrar menos, no hacer servicios extraordinarios, estar meses en trabajo de escritorio. Entonces nadie usa el sistema de salud.

Aumentar no tiene límites porque es hasta que vuelve a subir la inflación. En un país como el nuestro no da tantos resultados porque, aparte, siempre se aumenta después del pedido, por lo cual se entiende que se hizo justicia y no que las cosas andan bien.

- ¿Habla con Alfredo Cornejo en la actualidad? Quizás algún intercambio de posturas...

- Hace un tiempo que no. No es lo mismo cuando era legislador que ahora que es gobernador. La agenda es brutal. En mi juicio no hay que estarlo molestando. Hemos hablado cosas más sencillas. En otros años sí charlábamos.

- En el caso de la nueva ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, ¿le daría algún consejo?

- Conozco a Mercedes porque iba con nosotros a la Comisión de Derecho Penal. No sabría qué consejo darle. Tenés que estar ahí, ver y recibir todo como una experiencia. También ver lo que ocurre en otras partes del mundo porque hay muchas experiencias comparadas en la Policía. Los problemas que se tienen, ya todos los han tenido. En Chile, hasta la llegada de Gabriel Boric, yo tenía cosas muy interesantes de Carabinero: efectividad con menos gente con un régimen claro de comunicación y tecnología y un sistema cultural a favor del policía.

- ¿El inicio de gestión de la ministra Mercedes Rus fue alborotado?

- Han pasado muchas cosas, pero esto puede resultar de cuatro años donde, tal vez, no había mucha atención. Al bajarse mucho los brazos, le toca la corriente de no haberle puesto tanto énfasis a la Seguridad como lo hicimos nosotros. Dejamos un piso muy alto, pero el Gobierno que siguió (el de Rodolfo Suarez) no dejó uno tan alto como el que habíamos instaurado. En consecuencia, ahora les viene el coletazo...

- ¿Cómo define la gestión del exministro Raúl Levrino en una palabra?

- No podría en una palabra. A la gestión actual le toca todo lo que dejó la anterior...

- ¿Es válido ligar el crecimiento de la inseguridad a la situación macroeconómica y el contexto de crisis social?

- Yo siempre doy el ejemplo de la India, un país que tiene miserias que nosotros no conocemos. Gente que nació y murió sin haber tenido un techo. La India no ata el concepto de pobreza a violentar a terceros. En el delito, la concepción de que la pobreza puede hacer más no funciona así de modo general ni automático en ninguna parte del mundo. De hecho, eso es más bien un discurso general de la izquierda. Hay varios casos, no solamente el de la India.

Sí tiene influencia directa en la mentalidad de la Justicia. 'Ay, porque es pobre no le hagamos', que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país.

- ¿Qué pasa con los robos de cables en Mendoza?

Da mucho dinero vender los cables. Mayormente, algunas Fiscalías, le ponen que fue un hurto con escalamiento porque se subieron a un poste. Es un delito muy chico y la verdad es que puede calificarse como robo, que es un delito grande, porque hay violencia en la persona o en las cosas. Califican del modo más básico, que no los lleva a prisión. En consecuencia, va a seguir el delito con toda facilidad porque vos podés robar a lo loco y no te va a pasar absolutamente nada porque te van a poner una pena que no es de prisión. La seguridad significa también ver esto...

- ¿Y cuál es el papel del Ministerio para desbaratar este negocio?

- En mi época se hacía muy fácil. Se instalaba un móvil en la puerta. Los que compran son dos o tres. Se termina inmediatamente la compra-venta de esto. También si te ponés en Desaguadero y en las salidas Norte y Sur de la provincia. Pero que la Fiscalía califique como robo. Para eso hay que ver los expedientes, preguntar, hacer reuniones, analizar los elementos del delito, ver las sentencias que hay, cuánto están durando los procesos...

Hay una importante compradora camino a Maipú. Los tipos tiene una entrada para la compra normal de cosas y otra si vas con metales. Ahí compran el cobre. Tenés que pararte en la puerta y llamar al servicio de control de comercio para analizar quién compra, quién vende, por dónde sale. Lo más fácil es poner un móvil en la puerta. No compran más.