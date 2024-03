Mercedes Rus admitió que aumentó la violencia "para resolver conflictos" en Mendoza

Los hechos de las últimas semanas hicieron que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, declarara sobre los mismos. Además, qué pasó con el reclamo salarial de las fuerzas policiales y el balance del operativo de seguridad tras la visita de los hinchas de Colo Colo en Mendoza.

"Lo cierto es que en enero y febrero son temporadas complejas, en materia de estadísticas, lo que es cierto es que desde un tiempo a esta parte hay un aumento de la violencia para resolver conflictos. Se advierte un aumento en las resoluciones violentas, eso no es bueno. Hay un hartazgo en la ciudadanía, el gobernador dijo que hace años venimos de decadencia (a nivel nacional). Vemos una ruptura en el lazo social, no es bueno. Todos los factores entran cuando hablamos de Seguridad. No podemos hablar sólo del delito, es parte del problema, pero no es el único problema. La policía es parte de la solución", dijo Rus dialogando en exclusiva con MDZ Radio desde el Desayuno de la Coviar en las terrazas del Hyatt.

"La idea es que la Seguridad sea integral, dinámica y estratégica. La seguridad tiene que estar en todos los niveles de Gobierno, que tienen que estar entrelazados. Los municipios tienen que estar involucrados con preventores, involucrados con lo social. Un municipio puede tener competencias propias, cumpliendo con lo que es obligado por ley que podría ser el cuerpo vial", agregó la funcionaria de Cornejo al respecto.

Sobre el problema salarial de los policías en Mendoza, que llevó a distintos reclamos, dijo: "El problema con la Policía tiene que ver con cómo la inflación va degenerando los sueldos. El Gobierno tomó nota y adelantó las paritarias y hubo un aumento superador, fue buscado de esa forma, fue apoyado por el gobernador. Legitimamos a la fuerza de seguridad en los hechos, por eso la recomposición salarial con bonos incluidos. No hay malestar en la fuerza, ayer me agradecieron los policías en la Vía Blanca por la recomposición salarial. Si hubiese descontento no podrían realizarse los operativos que se hacen".

Al final, comentó cómo se trabajó con el operativo de seguridad en la visita de los hinchas de Colo Colo. Actualmente hay hinchas que han sido trasladados al penal de San Felipe y los mismos serán juzgados en Mendoza. "Mi visión sobre lo del operativo con los hinchas de Colo Colo es que la barra fue complicada, veníamos teniendo reuniones con la PDI chilena y el cónsul desde enero. Nos advirtieron por el hecho en Buenos Aires en 2023 cuando fueron hinchas hacia allá. 21 colectivos ingresaron a la provincia y estuvieron más de tres días, había que custodiar los lugares en los que se movían. La verdad que el operativo fue complejo y no tuvimos que lamentar heridos de bala. Hubo hechos aislados".

"Mi visión es que fue un operativo complejo, se llevó a cabo de buena forma. Hay cosas por mejorar. No tendría amor propio si digo que no hay nada por mejorar", finalizó diciendo la ministra de Seguridad Mercedes Rus respecto de los hechos que tuvieron lugar hace pocos días en las calles de Mendoza.