Paulino Rodrigues: "La cosecha no va a alcanzar todos los récords que imaginaban"

El Gobierno nacional comienza a despedirse del movido mes de marzo. Durante el tercer mes del año, el oficialismo tuvo que enfrentarse al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) en el Senado, tuvo que hacer frente a la inseguridad que se vive en Rosario a través de las bandas narco criminales y, sobre todo, continuó metiendo motosierra y licuadora en diferentes sectores para poder continuar con su plan de ajuste.

Pasando de página con miras a lo que viene, abril tendrá un duro arranque no solamente desde lo económico, sino que también se ha generado un clima tenso por los miles de despidos en los estatales que ya se han concretado y que después de Semana Santa serán muchos más, según advirtió el presidente Javier Milei.

El periodista Paulino Rodrigues dialogó con MDZ Radio 105.5 FM para analizar el panorama que se le avecina al Gobierno nacional en el próximo mes. "El gobierno va a tener que hacer sintonía fina, como con tarifas. Ya se hablaba ayer que va a ser imposible aplicar los aumentos que el gobierno pensaba de reducción de los subsidios a la energía, tanto en gas como en electricidad, hasta el mes de junio o julio, más allá de que hay aumentos que se van a empezar a producir efectivamente en el transcurso del mes de abril con un tarifazo para el gran comercio, la industria y para los hogares con alto consumo de hasta el 400%. Es decir, alguien que pagaba en el invierno $60.000, le va a venir una factura de 250 mil, eso hay que contemplarlo y es lo que va a ocurrir".

El periodista Paulino Rodrigues.

"Más allá de todo eso, creo que el gobierno va a tener que calibrar porque todo junto va a ser una especie de contracción económica adicional a la contracción que ya se tiene, más allá de que vos leés a economistas de primerísimo nivel diciendo que a partir de abril la economía empieza a pegar la vuelta. Y efectivamente, se supone, que más allá de abril que empieza a pegar la vuelta, que la gente lo empezaría a sentir en junio y julio", agregó.

Y opinó que "no veo condimentos objetivos de inversión genuina con la caída que ha tenido en el primer bimestre la inversión privada y con la cosecha, que no va a conseguir todos los récords que imaginaban. Por ejemplo, el maíz va a tener entre siete y ocho millones de toneladas menos de cosecha de lo que tenían previsto, y son más de 1500 millones de dólares sólo en ese aspecto. Además, en el medio no tengo claro cuántas leyes van a salir, ni qué leyes van a salir, ni con qué calidad institucional de leyes. Así que efectivamente, todo eso es bien complejo, creo que Caputo empezó a hacer más heterodoxia que ortodoxia, curiosamente por sólo casi por el Fondo Monetario Internacional más que por él mismo".

Respecto al tema del financiamiento que pidió Javier Milei al FMI para liberar el cepo, comentó: "Creo que eso siempre es una ambición, es un deseo, son las ganas. En perspectiva, es posible que pueda haber algo de todo eso, pero no tengo tan claro que el fondo habilite para una dolarización esos fondos, porque el fondo nunca estuvo de acuerdo con la dolarización".

