Las cámaras empresarias piden la eliminación de los registros automotores

Antes de asumir su banca, la diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires Patricia Vásquez enarbolaba la bandera de un proyecto que apuntaba directamente contra la “familia” política, como es la eliminación de los Registros Automotores, que mueven al año más de 60 mil millones de pesos, convirtiéndose en un gran negocio de la política y en una traba, de las tantas que ponen los políticos en la administración pública, para complicarle la vida y fagocitarle el bolsillo a los ciudadanos.

Tal como lo prometió en campaña, la legisladora nacional, a días de jurar su banca, presentó el proyecto de Ley para la eliminación de los más de 1.500 Registros Automotores que hay en el país, por lo que, como lo explica en su red social de Instagram, el proyecto pasó a comisiones y necesita del apoyo de la mayoría de sus pares para que sea tratado en el Senado. Y, poniéndole un poco de picante, dijo: “Tengo el acompañamiento de muchos de los diputados, salvo los de Unión por la Patria y la Izquierda”. Además, instó a la población a que convenza a los legisladores para convertirlo en Ley.

El proyecto de Ley para la eliminación de los Registros Automotores tiene pase a Comisiones, por lo que para su tratamiento deberá esperar hasta la próxima semana a que las autoridades de la Cámara Baja terminen de conformarlas. De ser aprobada en Diputados, pasará al Senado donde deberá recorrer el mismo camino.

Esta semana, la diputada nacional del PRO, impulsora del proyecto, recibió el espaldarazo de las principales cámaras del sector automotriz, de motos, maquinarias agrícolas, autopartistas y transportistas. Durante el encuentro que mantuvo con los referentes de ADEFA, AFAC, AFAT, FADEEAC, MOTTOS, CAFMA, FACMA y CAFAS; los empresarios del sector manifestaron su apoyo para terminar con la intermediación que representan los Registros Automotores.

En su cuenta de X (ex Twitter), Vásquez da cuenta de lo importante que es el respaldo dado por las Cámaras que nuclean al sector: “Que hayan expresado su apoyo y compromiso para terminar con esta intermediación que no existe en ningún lugar del mundo, ayuda a que el resto de la política vea que no solo tenemos el apoyo de la gente, si no de muchos sectores que forman parte de la cadena productiva y más”.

SEGUIMOS SUMANDO APOYOS PARA ELIMINAR LOS REGISTROS DEL AUTOMOTOR.

Las cámaras del sector automotriz, motos, maquinarias agrícolas, autopartistas y transportistas me expresaron su completo apoyo para terminar con esta intermediación que padecemos hace 65 años. ELLOS LA VEN! pic.twitter.com/sUQ70TvnVd — Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) March 27, 2024

“Que vean que el grito de los 46 millones de argentinos para que se termine este curro está siendo escuchado y la están viendo”, para cerrar: “Acá no hay grieta ideológica, acá la grieta es curro o no curro”.

En diálogo con MDZ, la legisladora nacional amarilla reconoció que no va a ser fácil cerrar los Registros Automotores: “Es difícil, lo sé, muchos políticos y sus familiares viven de manejar los registros, como el diputado del bloque Hacemos Oscar Agost Carreño, fue director de la DNRPA, el sus amigos y su familia manejan 17 Registros Automotores. Por ejemplo, su madre Josefina Kammerath, es la titular del Registro Automotor Nº24 de Córdoba”.

Y agregó: “La lista no se queda ahí. La esposa del exgobernador Gerardo Morales, María Eugenia Tulia Snopek, es la titular del Registro Automotor Nº3 de Jujuy. Y los privilegios a familiares y amigos de la política siguen, pregúntenle a los legisladores nacionales Rigo, Cavallero, Molis Vorsatz, Gómez Vizzoni qué relación tienen con los Registros Automotores”. Reunión de la Diputada Nacional Patricia Vásquez con los representantes de las Cámaras empresariales del sector automotor

Sobre el encuentro con el sector empresario, Patricia Vásquez precisó que “la reunión fue muy positiva" ya que "las cámaras apoyan el proyecto para desburocratizar y hacerle la vida más fácil al ciudadano. El apoyo de la gente estuvo desde el minuto uno y ahora contamos con el apoyo de gran parte del sector”.

“El que se oponga quedará fuera del mercado y del futuro. Al curro de ACARA, la CCA y los registros del automotor les queda poco tiempo”, finalizó la diputada nacional autora del proyecto.

En tanto, desde las Cámaras empresariales que nuclean a la industria automotor manifestaron que, de convertirse en ley el proyecto que propone la eliminación de los Registros Automotores, se dinamizará el mercado.