Venta de autos: el mercado está "semi paralizado" y no hay precios de referencia

El sector automotor atraviesa un momento complicado ya que, a pesar que durante 2023 se vendió un 5,6% más de autos que el año anterior, la devaluación de diciembre, que provocó una feroz disparada de precios en la economía argentina, impactó de lleno en la venta de autos usados, ya que hoy por hoy no hay precios de referencia.

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor, habló este viernes en MDZ Radio 105.5 FM y confirmó que en la actualidad no se sabe cuánto vale un auto.

“En la actualidad el dueño no sabe cuánto vale su auto si lo quiere vender, y el concesionario también tiene escasa orientación sobre el valor”, señaló. “El mercado está semi paralizado porque no tenemos parámetros para manejar el precio del usado porque no tenemos precio del 0Km. Lo que salió de precios nuevos después de la devaluación fueron los utilitarios, es el único segmento que estaría actualizado”.

El otro tema es que el impuesto al lujo en 0Km que se fijó: “Hoy todos los autos tiene impuesto al lujo, así te compres el auto más barato del mercado. Hay que modificar la parte imponible, pero no tenemos indicaciones de parte de economía ni la industria tampoco para poder establecer precios de mercado”.

Príncipe confirmó que la compra de vehículos “se tomó como una inversión. Jugaba contra el tema de la plata colocada en los bancos y el aumento del dólar. Y realmente el auto le ha ganado a cualquiera de las inversiones que se hacían”.

“El aumento de venta de diciembre se debe a este tema; la gente invirtió y logró actualizar su capital”, indicó.

En detalle, Príncipe sostuvo que “de alta gama, el mercado tiene entre el 3 y un 5%, depende el momento económico. El resto sería de alta gama nacional para abajo. El auto más vendido siempre son los familiares, siempre hay un líder, hace muchos años que es Volkswagen con el Gol”.

“De alta gama, de referencia, tenés que tomar las marcas europeas tradicionales (Mercedes, Audi, BMW). Si nos vamos a marcas demasiado punta línea internacional, la venta es nada, por ejemplo una Ferrari se vende una por año si se vende”, agregó.

Según explicó, “una entrega inmediata asegura el precio. Lo que pasaba el año pasado y el anterior es que por la falta de insumos a nivel internacional, por el tema de la guerra y la pandemia, estábamos con el problema de la importación que teníamos y obligaron a las terminales a usar los créditos de sus propias casas matrices”. Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor.

“Hoy, como dice el presidente, plata no hay. Estamos limitados en cuanto a la producción para vehículos internos y eso hace que las demoras sigan estando en 90 y 150 días en cuanto empiece a funcionar el mercado”, añadió.

Príncipe expresó que “nosotros dependemos del resto de los sectores, acá tiene que haber una reactivación total. No está en la voluntad, por los dichos del Gobierno, de que eso suceda en los mismos tiempos y parámetros que existían en el Gobierno anterior. Estamos esperando a ver cuál va a ser la decisión: si va a hacer tener las fábricas o no tenerlas, si va a permitir la industrialización para abastecer a Latinoamérica o van a soltar la mano y cada uno resolverá el tema como pueda”.

Y cerró: “Si abren la importación no sabemos qué tasa de impuesto le van a fijar para ver qué competencia tienen los autos nacionales con esos autos que ingresen”.

