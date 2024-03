La increíble noticia que recibieron los clubes de barrio que los obliga a una drástica decisión

Las casas de cambio están vacías. Los pocos clientes que ingresan lo hacen para cambiar unos pocos dólares que le permitirán a sus clientes llegar a fin de mes, pagar un servicio o cubrir un gasto de emergencia. Este “canuto”, lamentablemente, no lo tienen los clubes de barrio que, nuevamente, están bajo la tensión y la sensación de incomprensión a la que son sometidos, cuando las autoridades de sesgo liberal deciden “actualizar” o “sincerar” las tarifas de los servicios públicos.

El primer gran “sacudón” lo vivieron en 1991 cuando Carlos Menem inició la convertibilidad y con ella, también, puso los valores de la electricidad, el gas y el agua al nuevo precio, un peso, un dólar. Eso se repitió cuando Mauricio Macri quiso disminuir súbitamente los subsidios y no separó clubes de hogares, comercios e industrias.

Ahora, Javier Milei no contempla la función pública que ejercen los colegios y los clubes. Son todo lo mismo. La tarifa, en este caso de la luz, aumentó casi un 400% y todavía falta el gas. “Y no te olvides la paritaria de UTEDYC”, que representan a los trabajadores de las entidades deportivas y civiles, que tendrán un ajuste de casi el 50%.

Cada entidad tiene entre 2000 y 3000 asociados, con algunos casos de 5000. Otros, son sociedades de fomento y pequeños clubes que viven del alquiler de sus espacios y, con esa recaudación, contienen a los chicos del barrio en actividades como fútbol, vóley y, los más sofisticados, gimnasia artística y handboll.

Solo en el Gran Buenos Aires hay entre 300 y 600 entidades sin fines de lucro sometidos a este nuevo tormento de no saber cómo seguir. Sus instalaciones, más de una vez, son refaccionadas por la generosidad de los propios vecinos o el aporte de los municipios y gobiernos provinciales a través de subsidios específicos. Al no haber más plata, todo se complica más.

Fueron esas instituciones que el gobierno provincial de Axel Kicillof utilizó en muchos casos para activar el plan de vacunación ejecutado en la cuarentena eterna cuando el COVID apareció y las autoridades del ministerio de Salud bonaerense no quiso utilizar ni los hospitales ni las salas de primeros auxilios preexistentes.

El Club Deportivo San Andrés, ubicado en General San Martín, que fue símbolo de la creación de la Liga Argentina de Básquet en la década del ’80, pagó hace un mes $400.000 aproximadamente, Ahora, $1.800.000. Pero no fue el único. Todos los porcentajes son similares y los incrementos pasan a ser inaccesible para la mayoría, que ahora decidieron pagar pero, en paralelo, están analizando presentar un amparo general como ya hicieron asociados a empresas de medicina prepaga.

Auspiciados por los municipios y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, esto recién empieza. Mientras tanto, desde la secretaría de Energía de la Nación dicen no haber tenido ninguna novedad sobre el asunto. Como todo lo que sucede en el gobierno, todo es manejado por un grupo muy reducido de personas y, en el área que ahora acumula Transporte, Obras Públicas, Energía y Hacienda, por Luis “Toto” Caputo. Los aumentos comparativos de un mes a otro. $1.400.000 de aumento de marzo a abril 2024

“Esto es gravísimo. Realmente no sabemos cómo no se dan cuenta de la situación. La gente no va a pagar la cuota social, que ya empezamos a verificar atrasos. Tampoco podemos actualizarla de acuerdo a la inflación, porque si la hacemos, directamente no vienen más. Y ¿cómo mirás a tus vecinos o asociados cuando le tenes que decir que su hijo o ellos mismos no pueden entrar más al club porque tienen la cuota impaga?”, explicó Cintia Nicolov, presidenta del San Andrés.

En el mismo sentido, Juan Iglesias, del Club Deportivo Las Heras, de Villa Ballester, también mostró su preocupación porque “el club es lo primero que deja de pagar la gente. Primero está el colegio, luego la prepaga, después los servicios, el cable, internet, todo eso. Será un año muy difícil”, auguró.