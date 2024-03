El Gobierno detectó irregularidades y le quitará el subsidio a más de 1.600 colectivos en el AMBA

El Gobierno de Javier Milei detectó que había empresas de colectivos en el AMBA que obtenían subsidios por más unidades de las que realmente circulaban. Es por ello que decidió que desde el 1° de abril 1.637 colectivos no tendrán más el subsidio y estableció un sistema de vinculación de la patente de la unidad de la validadora SUBE para que se sepa qué unidades realmente circulan y cuántos kilómetros hacen.

La administración libertaria advirtió que muchos de los colectivos que eran subvencionados no hacían el recorrido mínimo para exigir ese dinero y, al quitarles el beneficio, se ahorrarán por mes 6 millones de dólares por las líneas nacionales (las que cruzan de provincia a CABA). En la jurisdicción de Buenos Aires encontraron que había colectivos que se declaraban y que no se usaban. De las 1.637 en total que dejarán de ser subvencionados, 600 pertenecían a la provincia y eso le permitirá ahorrar 4 mil millones de pesos.

De los 19.000 colectivos que figuraban en la región, algo menos del 10% no cumplía con los requisitos para el subsidio y no funcionaban, por lo que había un dinero de la subvención que no era utilizado para ellos. La gestión de Milei determinó poner cartas en el asunto y ver lo que realmente pasaba.

Para detectarlo, testeó con GPS el recorrido de las unidades, pero también sacó fotos en horas picos (de 8 a 10 y de 16 a 18) para poder definir cuántos colectivos circulaban. Se encontró que las empresas fotocopiaban la misma declaración jurada y transportaban desde hace tiempo la misma cantidad de pasajeros y hacían los mismos kilómetros.

El Gobierno encontró irregularidades en los subsidios a colectivos.

Desde el mes de abril, el Gobierno comenzará a implementar un sistema que fue fue creado hace más de un año pero que nunca entró en vigencia. Se trata de un kit de montaje, que vincula la máquina de la SUBE con la patente, ya que antes no había forma de saber cuántos colectivos había porque no se conectaban ambos elementos. Ahora, se podrá saber el servicio prestado de hora a hora y la cantidad de kilómetros que hace por día.

Además, se seguirá analizando con más eficiencia el gasto del Estado en los subsidios al transporte en el AMBA como parte del trabajo quirúrgico que está realizando el Gobierno para seguir recortando y achicando el gasto público.