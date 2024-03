Se puso picante: López Obrador le respondió a Javier Milei y crece la tensión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves que todavía no comprende cómo Argentina votó por su actual mandatario, Javier Milei, quien lo llamó "ignorante" en una entrevista con CNN en Español.



"Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo", indicó el gobernante mexicano en su cuenta de X.



López Obrador reaccionó a las declaraciones de Javier Milei, quien tildó de "ignorante" al presidente de México en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español que se emitirá el domingo, pero de la que el canal emitió un adelanto este miércoles.



Milei, quien además llamó "terrorista asesino" al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, justificó este jueves sus expresiones ofensivas a ambos al mostrar en sus redes sociales "algunas de las tantas agresiones de AMLO (López Obrador)" y del gobernante colombiano.



El presidente de México reiteró ahora que Milei "se atrevió a acusar a su paisano (el papa) Francisco de ser 'comunista' y 'representante del Maligno en la tierra'".



"Cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia", argumentó.



El mandatario mexicano concluyó con un "Post data: abrazo a Gustavo Petro".



A diferencia del Gobierno de Colombia, que anunció la expulsión de diplomáticos argentinos por el intercambio de declaraciones, López Obrador no anunció medidas y, en el pasado, ha avisado que no rompería relaciones con Argentina pese a sus diferencias con Milei.