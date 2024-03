Qué dijeron Alfredo Cornejo y Hebe Casado de los viáticos millonarios asignados a funcionarios del Casino

Días atrás, el bloque de senadores del Partido Justicialista cuestionó la asistencia de una comitiva de funcionarios del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC) por los gastos de alrededor de $1.000.000 cada uno para acudir a un Congreso llevado a cabo en Buenos Aires. Criticaron el viaje a ese evento de funcionarios que, además, se quedaron más de los dos días de lo que duraba. Se trato del SAGSE Latinoamérica 2024, en el que los funcionarios expusieron sobre el ente en Mendoza. Tanto el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, como la vicegobernadora, Hebe Casado, se pronunciaron al respecto con un leve llamado de atención.

El evento empezó el miércoles 20 de marzo y terminó el jueves 21. Se llevó a cabo en el hotel Hilton de Puerto Madero. Se trata, según su sitio web, de una "feria con enfoque en la innovación y las tendencias del negocio de la industria del juego. Este evento es cerrado y exclusivo para operadores, reguladores y sponsors con un formato centrado en los más altos ejecutivos y profesionales especializados en la industria del juego".

Desde el peronismo mostraron los gastos de cada uno de los funcionarios y los días que se quedaron de acuerdo a la información oficial. Según la Resolución 184, la presidenta del Casino, Ida López, recibió $887.000 para viajar desde el 18 hasta el 20 por la tarde vía aérea. En tanto, Pablo Cairo, quien es el gerente del Hipódromo, partió el 19 y volvió el 21 de marzo. Le autorizaron para gastar $712.600.

Como contó MDZ, Josefina Canale, directora del Casino, tenía autorizado $886.000 para gastar del 19 al 24 de marzo. Es decir que se quedó más días de lo que dura el Congreso, pero argumentó que tiene familia en la Capital y que por ello se quedaría más tiempo. Por su parte, el gerente general, Adrián Acevedo, contó con $1.066.000 para usarlos durante los días 19 y 24 de marzo, un poco más de lo que dura el evento. María Emilia Corral, de la secretaría Legal y Técnica, también participó de la misión. Todos aseguran el monto no utilizado se devuelve, no obstante, lo ocurrido causó malestar en Casa de Gobierno.

Asimismo, el gasto inicial incluyó $1.000.000 para exhibir el logo del Casino en una pantalla y $800.000 en kits de mate con bombilla a modo de souvenir.

Siguiendo con el paseo de los directivos de el Casino de MendozauD83DuDCB0uD83CuDFB0. Hay que tener en cuenta que la invitación no fue gratisuD83EuDD11 ya que el Instituto gastó $1.000.000 para poner el logo en unas pantallas, acceder a las vips y pases a la #GalaPartyuD83DuDD7AuD83CuDFFBuD83DuDC83 más $800.000 en souvenirsuD83EuDDC9 pic.twitter.com/m3yhRSdngL — Félix González (@FGonzalezMza) March 22, 2024

Qué dijeron Cornejo y Casado

El gobernador Cornejo fue consultado acerca de la polémica. "Estuvo mal. No porque sea ilegal ni mucho menos", aseguró de forma escueta tras participar en una acto en Casa de Gobierno en el cual recibió el “Tree Cities Of The World”, un reconocimiento mundial por la dedicación de la comunidad al arbolado urbano del Área Metropolitana de Mendoza.

Por otro lado, Hebe Casado sostuvo en declaraciones brindadas en la Legislatura: "Creo que que todo eso hay que revisarlo y verlo. Tengo entendido que eran topes máximos que podían gastar -que no se han gastado en su totalidad- y que era un un un foro donde se aprendían nuevas técnicas para lograr mejor recaudación en el Casino".

"Cada uno de los integrantes fue a diferentes mesas de aprendizaje, pero -de todos modos- estamos en una situación donde todos estamos siendo vistos y revisados y donde la austeridad tiene que primar por sobre el resto de las cosas", completó Casado.