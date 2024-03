Hebe Casado: "Lo que dice Omar De Marchi no le importa ni a los mendocinos, ni a nadie"

La vicegobernadora Hebe Casado justificó este jueves la suspensión de la diputada de La Unión Mendocina Janina Ortiz, investigada en la justicia por los delitos de coacción y fraude a la Administración Pública. "Se desluce el trabajo de los legisladores por esta situación poco clara de Janina. Si lo vemos desde afuera, observamos como ha intentado dilatar todos los procedimientos judiciales a los que se la ha citado", argumentó Casado y dijo que siente vergüenza por quienes la defendieron. Especialmente, cargó contra el líder de LAUM, Omar De Marchi, con quien tiene una histórica enemistad.

"Las acusaciones son bastante graves. Queda sucio todo el plantel de diputados por las maniobras de una sola persona", señaló y dijo que le da vergüenza ajena ver a los legisladores de LAUM defendiendo lo indefendible".

En ese sentido, cargó directamente contra el líder de ese espacio al que acusó de ser un "ñoqui" en el gobierno de Javier Milei y vender "espejitos de colores". "Ya estamos acostumbrados a la verborragia de De Marchi. Las encuestas marcan que los mendocinos no opinan lo mismo que De Marchi y tampoco ocurrió durante las elecciones. Lo que dice De Marchi no le importa a los mendocinos ni a nadie. Está tratando de salvar los trapos porque él puso a esa diputada en la banca y llevó como candidato a vicegobernador a su esposo", esgrimió en diálogo con LV Diez.

Janina Ortiz fue suspendida como diputada.

Además de eso sostuvo que es mentira que, como secretario de Relaciones Parlamentarias, De Marchi tang un rol de intermediario entre el gobierno provincial y la Casa Rosada. "El diálogo entre Mendoza y Javier Milei, si el interlocutor fuera De Marchi, estaría roto. No ha estado en esa interlocución porque yo creo que el cargo de De Marchi es de ñoqui porque las conversaciones se han dado con los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse. No ha estado De Marchi", disparó y dijo que el excandidato a gobernador está manchado por llevar a Janina Ortiz a la Cámara de Diputados.

"La mancha la tiene él por haber metido a esa persona en la Legislatura. Sabemos que es un encantador de serpientes. seguramente vendió espejitos de colores en Buenos Aires y se los compraron, pero en Mendoza lo conocemos bien", concluyó.

Por último, dijo que todo el proceso se hubiese evitado si Janina Ortiz renunciaba a su banca. "Si me hubiese tocado estar en su lugar yo hubiese pedido ponerme a disposición de la justicia el primer día. Hubiese pedido una licencia para no ensuciar el trabajo legislativo. Eso es lo que haría una persona con cierto nivel de moral. Janina no hizo nada de eso", finalizó Hebe Casado.