Emiliano Yacobitti: "Hay que ordenar el gasto, sin desfinanciar a la UBA"

Emiliano Yacobitti es el vicerrector de la UBA, pero también es la persona de confianza de Martín Lousteau, es el hombre que ordena parte del radicalismo porteño, toma apuntes de los consejos del histórico Enrique Nosiglia y es también a veces una piedra en el zapato para las ambiciones políticas del PRO en la Ciudad, donde la derrota lo encontró por segunda vez al exministro de Economía en noviembre.

Es académico, fue diputado, no extraña la Cámara pero valora la experiencia, enfrentó a Mauricio Macri y cree que, tal vez, la Argentina hubiera encontrado menos problemas a la hora del consenso y la aprobación de leyes si Sergio Massa ganaba el balotaje.

- ¿Por qué ganó Milei?

- Porque el resto hicieron las cosas mal.

- ¿Todos?

- Sí, sí. Con más responsabilidad. Los que más cerca del gobierno estuvieron. Los que les tocó gobernar, pero creo que sí.

- ¿Y a qué responde? Hay una multiplicidad de explicaciones que dicen: es la respuesta al enojo, es un vacío en el sistema político que no supo renovarse, un agotamiento a la figura del personalismo del PJ. ¿A qué lo aducís?

- A que la gente estaba muy enojada porque la estaba pasando muy mal. Ahora la pasa peor, pero en el momento que eligió la pasaba muy mal y con la situación anterior de Juntos por el cambio. No generó nada nuevo que diga "bueno, yo no quiero volver atrás, no me gusta el gobierno de Alberto Fernández, pero no quiero volver atrás a lo que ya pasó". Entonces, bueno, fui a un balotaje y era lo que la gente ya conocía o algo que a mi entender parecía ser muy peligroso, pero nadie lo conocía, y con la cantidad de pobreza que vos tenes en la Argentina hoy hay muchísima gente que no tiene nada para perder, entonces lo único que tiene para perder es volver a equivocarse con los mismos.

- ¿Si estuviese Massa de presidente, vos pensás que la Argentina estaría mejor o peor?

- Yo creo que hubiese tenido más chances de hacer acuerdo para poder sacar mega leyes que eran necesarias hoy. Pasaron tres meses y el Congreso no sacó una sola ley, volteado el DNU y ley ómnibus y para mí es importante eso, porque para cualquiera que mire la Argentina desde afuera, para cualquiera que tenga que tomar una decisión si va a invertir o si va a planear su futuro en la Argentina, necesita saber que los cambios tienen cierta estabilidad jurídica. Si vos sabes que los cambios son por un decreto, que ese decreto se junta en dos cámaras y se terminó, lo pensas dos veces o empezás a mirar hacia otros lados.

Socios. Martin Lousteau y Emiliano Yacobitti.

- Si sumas la inflación, el desacople de la guita aprobada en el presupuesto anterior, vas a tener una merma de cerca del 72%. ¿Cómo se trabaja con este presupuesto?

- No, con ese presupuesto no se puede. No se puede seguir haciendo lo mismo de ninguna manera, imaginate que en la Universidad de Buenos Aires hoy el Gobierno plantea que funcione con los mismos fondos que se votaron en enero del 2022, se aprobaron en el presupuesto del 2023, ni siquiera te cuenta en el caso de los gastos de funcionamiento la actualización que hubo por inflación en el 2023 y los fondos adicionales de salud que se iban votando en el Congreso para paliar los efectos de la inflación en ciertos rubros.

- O sea que nominalmente te parten y realmente te disuelven.

- Es una inflación interanual del casi 300%. El doble para todo lo que tiene que ver con insumos importados y medicamentos. Eso produce un desfinanciamiento directo de la universidad.

- ¿Y por qué pensás que lo hacen? El Gobierno mete el tema ideológico, de adoctrinamiento, que los pibes tienen que ir a estudiar. y que no quieren el discurso ideológico de la agenda 2030.

- Es muy raro porque dice eso, ayer lo escuchaba decir eso de la Facultad de Económicas de la UBA, pero su ministro con plenos poderes es el de Economía, salido de Económicas de la UBA.

- Era otra UBA.

- Creo que no era otra, se recibió hace 25 años, esta UBA es igual o mejor que esa, no tengas duda. Creo que tiene que ver con un problema ideológico, no solamente con un problema de resolver el gasto, que todos estamos de acuerdo en que tenes que resolver el gasto, pero tenes que resolver el gasto en lo que invertís mal. No puede resolver el gasto en los jubilados, no puede resolver el gasto en el dinero que invertirse en educación, tanto para los gastos de funcionamiento como los salarios. Los salarios de los docentes y los docentes en los últimos tres meses perdieron el 30% del valor, estás hablando de que la mayoría de la planta de los trabajadores de la universidad cobra casi 400.000 pesos, no es que vos ajustaste un sueldo de un gerente, hoy si viajan, a fin de mes, no tienen casi sueldo y la mayoría vienen a la universidad desde lejos. No es que vienen en bici y llegan a la universidad, entonces muchos vienen incluso desde la provincia de Buenos Aires. Esto para mí es un es un error que está cometiendo el gobierno.

Nosotros ahora arrancamos una campaña para para concientizar a la sociedad y que la sociedad se involucre firmando un petitorio. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Que nuestro reclamo tenga más aval, a nosotros no nos gusta que haya paros intermitentes, no nos gusta tener que salir de la calle, marchar, entorpecer a la gente que va a trabajar. Eso es una última instancia siempre. Por eso es lo que estamos haciendo ahora, para mostrarle el consenso que tiene en la sociedad la Universidad de Buenos Aires al Gobierno es que todos, sean de la UBA o no sean de la UBA, o tengan un médico de la UBA o un veterinario de la UBA, o se apliquen una vacuna que se descubrió en la UBA se involucren, firmen el petitorio para que no se ajuste para que se ajuste por inflación en el presupuesto. Campaña. Yacobitti fue el armador de Martin Lousteau, perdieron la interna por poco con Jorge Macri.

- Javier Milei está teniendo un comportamiento muy pendular, teníamos un estado hipertrofiado, demasiado expansivo, demasiado presente, ahora hay una especie de retirada. ¿Por qué pensás que la gente votó conscientemente a un tipo que dijo les aviso que de ese estado no va a quedar nada con la figura horripilante del pederasta en un jardín de infantes, aún hoy con un apoyo del 55% en su imagen?

- En principio porque la gente estaba muy enojada, quería un cambio y Milei salió segundo y entró al balotaje. Tenía que elegir entre lo que había que no le había dado buenos resultados o algo que no conocía. Lo importante hoy es que todos creemos que el Estado no puede tener gente que no trabaje, que el Estado no puede tener organismos lleno de gente que no hacen falta, eso lo creemos todos.

- Ahora limpian 70.000 empleos, dijo ayer.

- A mí me gustaría ver cuántos de eso trabajan y cuántos no trabajan, porque la verdad es que echar un empleado público que formaste durante muchísimos años, que va a trabajar todos los días es sumamente injusto, sumamente injusto. Porque encima después la gente que hace las cosas bien no se va a querer involucrar y el Estado también necesita personas, una burocracia estatal que funcione bien, no burocracias gordas donde cada uno que se va deja capas ideológicas de empleado de planta permanente. Pero si necesitas, por ejemplo, en la AFIP, necesitas gente que funcione bien y que sepa.

- Cómo se financia la Sorbona francesa.

- El Estado pone mucha plata, después hay fundaciones, tiene otra forma de financiarse complementaria, pero los posgrados, como acá, son pagos. Vos tenés becas para que no lo puede pagar, pero es pago. La Argentina está armada pensando en un Estado que lo tienen que financiar a través de los impuestos, los que más tienen. Obviamente ahí tenés un problema hoy, lo que sí tenés que hacer es una reforma tributaria real, donde no puede ser que el impuesto a las ganancias a veces lo paga el que gana dos mangos más que el otro. Es verdad que existe en muchos países del mundo, pero funciona de otra manera que acá, allá podés deducir muchas más cosas que son necesarias para la vida cotidiana y tenes unas escalas mucho más grandes. Eso te da una progresividad de lo que para mi es el mejor impuesto. Yo no creo que el Estado tenga que cobrarte a vos por cada cosa que te da de calidad, sino que tendríamos que pagar la seguridad y si hay la puede pagar, que pague el policía de la puerta, el que la puede pagar, que pague la justicia. Y en el caso de la educación, menos que menos. ¿Por qué? Porque está comprobado que si una persona termina la universidad, es un mejor sujeto tributario y a los ocho años ya se paga esa diferencia de haberlo formado.

- Si yo me voy a Las Condes a estudiar, en Santiago de Chile, tengo que pagar. ¿Por qué no puedo yo cobrarle a Boric cien dólares por un chileno que viene a formarse acá?

- En principio eso no es una responsable la universidad, eso está por la Constitución con una ley de fronteras abiertas en Argentina, donde la universidad tiene la obligación de a toda persona que tiene DNI argentino ni bien empieza a tramitar el DNI argentino tiene los mismos derechos a la salud y la educación. En el sistema universitario nacional la cifra es el 4% de los estudiantes extranjeros, si después tenes que ver cuántos se van y cuántos no. Ahora también pasa algo, nosotros vamos a todos los hospitales, o la obra social a tu casa, todos extranjeros. Entonces yo lo que digo es ojo, y en la Argentina faltan médicos, y el tipo que cursó la carrera de Medicina estuvo diez años acá, pagando impuestos como cualquiera, consumiendo, no es que viene, se atiende una operación y se va. Lo más probable que acá tenga una familia, a ver, lo que yo me pondría a pensar como país es cuántas personas nacieron acá, estudian acá y se van. ¿Por qué se van algunos? Nosotros estamos intentando hacer un estudio, pero no están los datos abiertos de efectivamente cuántos de los que se reciben se van. No es tan fácil que alguien venga, estudie diez años y se vaya, porque dejaste tu vida. Vos pensa que el pibe de los 17, el 40% de la vida, lo vivía en la Argentina. Ese momento donde vos armaste una familia por eso cada vez que vamos a los centros de salud cada vez vemos más gente que más extranjeros que te atienden, porque aparte, seamos conscientes, la Argentina no le paga bien a los médicos. Experiencia. Emiliano Yacobitti, mandato cumplido en la Cámara de Diputados.

- Es una vergüenza lo que cobran los médicos y por eso tuvieron la marea blanca el año pasado.

- Por eso yo que digo el análisis creo que hay que hacerlo completo, más allá de que obviamente para entrar a la universidad por lo menos en el caso de la UBA, todos tienen que dar un examen ultra exigente de castellano para que no complique como como estudiar otro te lleva al tema gestión.

- Ariel Lijo y su posible desembarco en la Corte Suprema que está en una situación anómala, son cuatro.

- Mirá, no lo conozco como como juez, sólo de leer en los diarios y me parece que lo primero que resalto es que está bien que el presidente quiera completar la Corte, eso parte de dos cosas. La primera es que la Corte hay que completarla y la segunda de que está dispuesto a nombrar gente que tenga que someterse a un espacio de impugnaciones, de la devolución de esas impugnaciones. Sí me gustaría que alguno de los dos sea mujer, pero me parece que eso estaría bueno. Y para mí, si cumple con los requisitos para ser juez, y pone contento que sea un graduado de la UBA también.

- Asumió Martín Ocampo en la UCR porteña, se resolvió finalmente, ¿cuál es el desafío para vos principal que tiene la UCR para no ser la rémora del tiburón de otros, sino para generar un candidato a jefe de gobierno propio que pueda ser jefe de gobierno.

- Martin Ocampo asumió en un en un lugar de control de la ciudad en la procuración. De hecho, los dos lugares que asumimos nosotros, que fue el Banco Ciudad y Procuración, necesitas un acuerdo de la Legislatura para poder hacerlo. Si bien el jefe de Gobierno te tiene que proponer, necesitas un acuerdo de la Legislatura, algo parecido al procurador y a los jueces de la Corte. Creo que lo que tiene que hacer Martin es seguir trabajando en un frente en la ciudad para que todas las propuestas que nosotros hicimos las tome el gobierno y si no es así, construir una alternativa.

- El otro día me recordaban que Leandro Santoro es radical y alfonsinista. ¿Se puede pensar en un radicalismo que empieza a convocar a los tipos que ha militado a que se sumen a esa opción que quiere ganar la ciudad en 2027?

- Mirá, hoy te diría que lo veo difícil. Lo que sí te puedo decir es que en la historia del radicalismo hubo una parte que fue a hacer la Concertación Plural con Néstor Kirchner, puso el vicepresidente y después volvió el radicalismo. Y bueno, me parece que lo importante es que coincidamos en lo que queremos hacer para para adelante con la ciudad, pero sobre todo con el país. Yo te digo, por lo menos para nosotros en la ciudad vamos a hacer todo lo necesario para que funcione lo mejor posible, pero estamos muy angustiado por lo que está pasando en el país.

- El rol de Horacio Rodríguez Larreta ahora en la ciudad.

- Yo lo veo bien. ¿Por qué lo veo bien? Porque no creo que tenga un rol hoy en la ciudad concretamente. Me parece que lo veo bien porque la gente lo va a recordar como un buen gestor, pero también lo va a recordar como un tipo fiel a sus principios que murió con las botas puestas, y no viendo de dónde agarrarse para seguir estando gestionando en lo público algo. Y nuevo soy tenes un montón de tiempo que antes de la campaña decía uno, cualquier cosa del otro, cualquier cosa del otro. Y ahí tenes un gobierno de cooptación nacional, donde tenes a Daniel Scioli, a Patricia Bullrich, a Franco, que también era funcionario de Alberto Fernández, a Milei. Entonces digo a mí lo que me da la impresión de que la Larreta planteó: "éste es mi modelo de gestión, y lo quiero llevar a la Nación" la gente no lo eligió, la gente busca otra cosa, pero él se quedó ahí, no es que cualquier cosa le viene bien. Gabinete. Yacobitti y la crítica a la variedad del equipo de Gobierno.

- Y de esta ensalada de frutas, que coincido totalmente con vos, que es una mixtura total. ¿Y Mauricio Macri? Hay quienes que Javier Milei no da puntada sin hilo sin consultarle, otros dicen todo lo contrario.

- Es el presidente del PRO, creo que a él le gustaría otro tipo de relación con Javier Milei, no tanto de tener funcionarios en el gobierno y gobernar, sino una cosa más de decir para dónde hay que ir, pero evidentemente eso él tampoco lo controla. La verdad es que hablé una vez hace bastante y me dio a entender eso, pero también creo que no puede evitar que sus funcionarios se vayan al gobierno.

- ¿Tenes amistad o relación con Macri?

- No, amistad no tengo. Lo conozco, lo respeto, pero no tengo. No soy amigo y lo conozco, si lo veo en la calle, me saludo.

- Y tu amigo Martín Lousteau ¿Irá por la tercera, sí o no?

- Hoy esto muy, muy prematuro. Me parece que que lo más importante es que Martín tenga un rol para que la gente vea que hay algunos que se animan a decir lo que piensa. Es importante que sea gente que se anime a levantar la voz cuando vos queres hacer arreglar el déficit fiscal sin pagarle a los jubilados y dejar régimenes especiales que funcionen en la Argentina, o con lo que pasó con el DNU, que me parece que todos los radicales sabían que no era constitucional, pero lo votaron igual, o por presión o por convicción, o por miedo, mejor mirar para otro lado, porque es más importante ver lo que hay que hacer y si no, no se puede. Yo creo que ese es un camino peligroso.

- La pauta periodística y la motosierra: a favor o en contra de que se desfinancie a los grupos periodísticos.

- Yo lo que creo es que vos no tenes que desde el Estado financiar a grupos periodísticos, lo que sí tenes que hacer es una herramienta, la pauta oficial útil. Si vos me decís que un gobierno financia carteles que dicen "Viva BA", a mí me parece que estás tirando la plata. Ahora, si haces una campaña contra el dengue y prevenir en cómo usar el dengue, y de paso eso financia medios periodísticos, es otra cosa. Si es obra pública porque quiere financiar las empresas desde construcción vos haces obra pública porque la necesitas. Yo creo que toda la toda la campaña publicitaria que el gobierno necesita para que la gente viva mejor la tiene que hacer, a mí me preocupa no ver una campaña de prevención contra el dengue. Me preocupa no ver una campaña de prevención contra la drogadicción de los jóvenes. Uno enseña también a través de la ética pública.