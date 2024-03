El fuerte descargo de Janina Ortiz tras ser suspendida: "Primó el abuso de poder, fue algo inconstitucional"

La Cámara de Diputados suspendió a la diputada Janina Ortiz, quien está acusada en dos causas judiciales. A pesar de que la exlegisladora de La Unión Mendocina no ha sido imputada, los diputados avanzaron en esta medida argumentando la defensa de la "honorabilidad" de la Legislatura y la "indignidad" en los términos del Artículo 91 de la Constitución de Mendoza.

Ortiz estuvo presente en el recinto mientras se decidía la medida, que fue votada por mayoría especial, donde 34 votos fueron positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. Los votos afirmativos fueron 27 de Cambia Mendoza, 2 del Partido Verde y 5 del Partido Justicialista. De esta manera, quedó suspendida en sus funciones y además dejará de cobrar la dieta correspondiente.

Tras conocerse la determinación en Diputados, Janina Ortiz pasó por el estudio de MDZ Radio 105.5 FM para hablar sobre lo sucedido en el recinto. "Para mi no fue ninguna sorpresa, desde el 23 de noviembre, que fue cuando asumí como legisladora, me lo vienen diciendo. No me digan que no hay animosidad o que no está planeado. Apenas yo asumí, Costarelli me declaró culpable, leyó parcialmente una parte del expediente y dijo que iban por mi desafuero y mi suspensión", explicó.

Además, señaló que "han cometido un juzgamiento dos veces cuando no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Ellos me juzgaron y me desaforaron, la Constitución es clara y establece que es una opción, no una sumatoria, es el desafuero o la suspensión. El Artículo 91 también es claro, ellos por esta indignidad, según ellos, de yo querer usar los fueros, ya me habían desaforado. Es una opción o la otra, no la sumatoria".

En el marco de los argumentos que utilizaron los legisladores que votaron a favor de su suspensión, comentó: "Ahí está el eje de por qué el desafuero no correspondía, y también está el eje de que por más que me desaforaran, no me iban a imputar porque las irregularidades que presentan las dos causas en las que me quieren imputar".

En ese mismo marco, su abogada, Elena Quinteros, explicó que "cuando uno ve el devenir de las dos causas (coacción y cooperativas), claramente siguen un carril político y no jurídico. Hay graves violaciones, de hecho hay dos denuncias penales contra el fiscal en jefe Iturbide porque no ha cumplido con las obligaciones de su cargo. Cuando hablamos de las coacciones, Janina toma conocimiento a través de los medios de comunicación, al día siguiente, el 14 de junio, Janina se presenta en la Justicia, presentamos pruebas y presentamos una excepción de previo especial pronunciamiento".

"Frente a esto, la Fiscalía se aboca sin haber valorado la prueba, y se aboca porque la fiscal adjunta en ese momento consideraba, a contrario de los fiscales en Jefe de Instrucción, que el Artículo 318 que someter a una persona a proceso a través de la figura de la informativa, violaba el derecho de defensa. O sea, es su criterio jurídico, pero sin valorar la prueba, y los fiscales consideraron que no había prueba suficiente para avocarse contra Janina Ortiz", agregó.

En relación a todos los conflictos en los que se vio involucrada mientras desempeñaba su cargo en Las Heras, mencionó: "Estoy segura de la gestión que realicé, en el sentido de que no hice ninguno de los actos de los que se me acusa. A lo único que me dediqué en Las Heras es a trabajar, ayudar a la gente, hacer política porque me gusta. No necesito un cargo político para hacer política, es más, si hoy quisiera presentarme puedo hacerlo porque tengo la ficha limpia, cumplo con todos los requisitos, no tengo antecedentes penales".

Janina Ortiz realizó un fuerte descargo a raíz de lo acontecido este 27 de marzo en el recinto: "Creo que lo grave que pasó ayer y que es por eso que nosotros vamos a ir a la Justicia, a apelar y a todas las medidas que tengamos que tomar, porque es grave para la institucionalidad de Mendoza. Los legisladores, que son los que tienen que hacer las leyes, ayer las violaron, violaron la Constitución. Ellos saben que no correspondía y que hicieron algo que no está bien. Ayer lo que primó fue un abuso de poder, un abuso de mayorías y no primó la Constitución. Lo hicieron porque quisieron, lo hicieron porque se apoyaron en las mayorías que hoy tienen y eso es grave para cualquier institución".

"Hubo una afectación de poderes realmente peligrosa y grave, porque el Poder Legislativo no puede cumplir la función del Judicial. Entonces, si estoy sometida a un proceso, en el cual todavía no hay sentencia firme y va a pasar un tiempo para que se puedan ver todas estas cosas, ellos se toman la atribución de jueces", continuó opinando.

Y afirmó que "hoy soy yo y mañana va a ser cualquier otro. Sabía que esto iba a pasar, podría haber renunciado, pero hasta el último minuto me quedé donde me debía quedar para que a otro no se lo puedan hacer, para que le sea difícil cuando venga otro adversario político de la vereda de enfrente, avasallar sus derechos y avasallar también la decisión de la gente, porque es la gente la que nos vota".

Escuchá la entrevista completa