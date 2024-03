Diana Mondino quiere "bajarle los decibeles" a la crisis con Colombia y México

Después de horas de una bola de nieve de cruces y descalificaciones de un lado y del otro, este jueves por la noche la canciller Diana Mondino salió por primera vez a aclarar cuál es la situación diplomática oficial entre la Argentina, Colombia y México.

La funcionaria intentó ponerle paños fríos a una escalada de declaraciones de alto voltaje, y aclaró cómo siguen los vínculos con los países latinoamericanos: "No se rompieron relaciones con Colombia. Acá simplemente hay un presidente que no le gustan declaraciones de otro. No hay que confundir el país con la figura del presidente, en el mundo diplomático hay varias etapas.

Ambos pueblos trabajan juntos y tenemos muchísimo comercio entre ambos"

En diálogo con TN, la ministra de Relaciones Exteriores insistió al explicar que "la relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes. No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas (de redes sociales) son personales”.

De todos modos Milei también se despachó contra Petro en una entrevista para CNN, en donde lo tildó de "comunista asesino". A pesar de todo, Mondino consideró que no analizan pedir disculpas.

La canciller también aclaró que formalmente todavía no recibió el aviso de Colombia sobre el retiro del embajador, ni de los diplomáticos en ese país. En ese sentido, resaltó: "Esto no debe escalar de ninguna manera".

"A título personal quisiera bajarle los decibeles a todo esto porque no es conducente", cerró la ministra, dando a entender de que está trabajando para ponerle punto final a las tensiones.