Ulpiano Suarez reclamó la discusión de un nuevo régimen de coparticipación y no descartó un "desenlace judicial"

Durante el pasado lunes, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue recibido por el ministro del Interior Guillermo Francos junto con Daniel Passerini, de Córdoba, y Rosario Romero, de Paraná, consolidando un tridente de ciudades capitalinas claves en la construcción nacional.

Se trató de un primer encuentro protocolar previo a una convocatoria ampliada que está diseñando la cartera nacional en post de construir los puentes con el interior. Durante la reunión surgieron varios ejes centrales a raíz de las diversas demandas que plantearon los gobernantes municipales. Los temas fueron transporte, obra pública, financiamiento y el próximo cónclave en Rosario.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Ulpiano Suarez aseguró que "la idea de este grupo de intendentes de ciudades capitales argentinas es agregar temas que son de interés común al Pacto de mayo. Así que, a partir de una charla que se mantuvo con el ministro Guillermo Francos aquí en Mendoza el día del Carrusel, luego nos reunimos los intendentes de capitales el 19 de marzo en Córdoba, ahí fuimos recibidos por el ministro y su gabinete".

Reunión del lunes. Créditos: X @UlpianoSuarez

"Entre los intendentes se consensuaron tres temas principales, uno era el transporte público, que en muchas provincias está a cargo de las ciudades capitales, obras públicas paralizadas, y después ver cuál es la decisión o estrategia del Gobierno nacional en cuanto al acceso al financiamiento internacional por parte de las ciudades. Fue una reunión productiva, con una agenda de trabajo y la idea es juntarnos a fines de abril en Rosario y aportar temas y acuerdos de cara al 25 de mayo", agregó.

Uno de los ejes del encuentro fue el subsidio al transporte, el intendente comentó que "las ciudades van a van a hacer una propuesta, esto que está trabajando la ciudad de Córdoba, Rosario y otras ciudades más. Seguramente esto se va a hablar con el Gobierno de Mendoza. Van a hacer una propuesta que se va a trabajar, el ministro Francos es el vínculo entre la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía, que quiere en definitiva tomar una respuesta. Pero la idea de la lógica es salir del esquema de subsidios que se venía trabajando".

"Las ciudades han expresado su malestar de que se mantiene el subsidio para el AMBA y la eliminación en su totalidad para el resto de las ciudades, y se va a trabajar en una propuesta para la próxima semana. Rosario, Córdoba y otras ciudades están trabajando en este tema. Lo que se resuelva respecto del planteo que van a hacer estas ciudades seguramente va a ser compartido y charlado con el ministro Natalio Mema", sumó.

Qué pasará con la Ley de Coparticipación

El intendente capitalino opinó que "creo que este sistema hay que cambiarlo, seguir metiéndole parches no sirve", y explicó que "hay que ir a un nuevo régimen de coparticipación, sentándonos todos los intendentes, los equipos técnicos y están las universidades también para aportar al debate de un régimen de coparticipación moderno, que premia la eficiencia, a quien se involucra con más servicios y también reconozca lo que se produce, que no es lo que sucede con este régimen".

"Si a este régimen le seguimos haciendo parches, sin planificar una mesa de trabajo, no tiene sentido. Se ha hecho mucho ruido con el tema de la coparticipación, sobre los resultados del censo, sobre si hay que meter mano en el coeficiente de equiparación regional, la verdad que no ha accedido a datos concretos de lo que pueda enviar el Ejecutivo, pero sí reitero que hay que sentarse, y definir un nuevo régimen de coparticipación. Incluso, todo este ruido le ha dado letra al peronismo para que plantee también la necesidad de rediscutir la coparticipación primaria, es decir, cuánto se deja la provincia y cuánto tiene que ir a los municipios", argumentó. Ulpiano Suarez.

Y mencionó que "ahí hay que analizar cuál es el criterio más razonable o más justo para coparticipar los ingresos brutos, qué hacemos con el inmobiliario, el automotor, sobre las regalías. Lo que digo es no meter todo en la misma bolsa, pero sí ir a un nuevo régimen, creo que este es un buen año para ver este debate".

Desde la Casa de Gobierno vienen preparando una modificación parcial en la legislación que se incluiría en el paquete fiscal que el gobernador Alfredo Cornejo enviará a la Legislatura durante abril. Ulpiano Suarez señaló que "desconozco si en este paquete fiscal que va a enviar el Ejecutivo a la Legislatura está incluida alguna actualización. Espero que sí, siempre he estado dispuesto al diálogo porque el reclamo que estoy haciendo es legítimo, es por los vecinos de la Ciudad, no es contra ningún intendente, es un una charla que tenemos que tener con el Gobierno provincial porque si no hay una respuesta, lo que queda es ir a la Corte Provincial. Creo que tenemos que darnos el tiempo para hablar de este tema y buscar una solución desde el diálogo y la política y no un conflicto judicial".

