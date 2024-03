El trasfondo por el que fracasó la tecnológica lavandería del Hospital Central

Cuatro años han pasado desde que se inauguraron las obras de modernización del Hospital Central de Mendoza. Gobernaba Alfredo Cornejo en el año 2018 cuando se puso en marcha la construcción del nuevo servicio de guardia hospitalaria, el servicio de guardería y la lavandería de última generación. Ésta última era considerada una "necesidad indiscutida". Sin embargo, la lavandería nunca funcionó en su plenitud debido a desperfectos técnicos en las máquinas que se habían colocado. Desde ese momento se ha discutido respecto a la responsabilidad de ese inconveniente y hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto que rechaza el planteo presentado por la empresa constructora con el objetivo de excusarse de responder patrimonialmente.

Específicamente, el decreto 2860 rechaza el recurso jerárquico presentado por Da Fre Obras Civiles S.A, contratista de la obra de Construcción de Lavadero y Depósito del Hospital Central de Mendoza. En concreto, entiende que es correcto que el Estado no considere concluida la obra hasta que no se cambien las máquinas de lavado que resultaron defectuosas.

“Ahora tendremos la ropa en tiempo y forma, ahorramos descartables y el personal tiene condiciones dignas de trabajo. Este espacio tiene una capacidad de lavar de más de mil kilos de ropa y el hospital usa entre 500 y mil kilos por día. Tendremos la capacidad de lavar el doble y colaborar con el hospital que lo necesite con nuestras cuatro máquinas lavadoras”, afirmaba en febrero de 2019 el por entonces director del Hospital Central, Ariel Herrera. Sin embargo eso nunca ocurrió.

En febrero de 2019 se invirtieron 63 millones de pesos en la lavandería del Hospital Central.

En ese momento destacaban que se trataba de maquinaria de última generación con certificado ISO y garantía de un servicio técnico de mantenimiento inmediato. Según describían se trataba de "lavadoras de alta velocidad de centrifugado, asépticas, con doble puerta (barrera sanitaria), de gran robustez, con microprocesador y sistema de ahorro para optimizar el consumo de agua y detergentes". Pero lo que parecía una inversión vanguardista se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.

Para la empresa las máquinas se rompían por errores humanos y porque se utilizaban productos de limpieza que no eran acordes. Pero eso fue desestimado en un informe emitido por la Dirección de Obras y por la entonces Dirección de Gestión de Contratos. El mismo expresa "que en lo referente a las máquinas lavadoras, desde el hospital se informa que las mismas aún siguen presentando fallas mecánicas a diario, que no tienen que ver con el mal uso de las mismas, ya que se capacitó al personal y se hace un correcto uso". "Entre las fallas más importantes se menciona que las máquinas no alcanzan las temperaturas de lavado correspondiente (80ºC 85ºC), imprescindibles para la correcta desinfección de las prendas. Esto provoca que los jabones que se utilizan para el lavado no sean los que se tienen que usar habitualmente, siendo necesario utilizar otros que desinfecten lo que no se logra con la temperatura", consta en el decreto.

"Por otra parte, esta deficiencia en la temperatura provoca el desgaste y rotura de las resistencias, las cuales tienen la función de mantener la temperatura, pero se utilizan en estas condiciones, para elevarla. Las máquinas presentan graves problemas de incrustaciones debido a que no se colocaron los ablandadores correspondientes", adhiere el informe.

"Respecto específicamente a las máquinas lavadoras, las mismas deberán ser reemplazadas por la Contratista a fin de dar cumplimiento a los términos contractuales. Se deja constancia que a pesar de que la Contratista realizó las capacitaciones correspondientes y entrega de manuales, las máquinas presentaron fallas de todo tipo desde el primer día de puesta en funcionamiento y que las mismas no cumplen con los requerimientos (según pliego) necesarios para el correcto trabajo de la Lavandería del Hospital”, finalizan desde el Ejecutivo

"Entonces, de los informes técnicos que se encuentran agregados en autos se ratifica que la única manera de subsanar las deficiencias que presenta la maquinaria es su reemplazo", concluyen. Hasta el momento, eso no ha ocurrido y el servicio de lavandería sigue prestándose de forma deficiente.