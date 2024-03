El reclamo por cientos de despidos de mendocinos en organismos nacionales

ATE Mendoza maneja una cifra que es alarmante: alrededor de 600 trabajadores de las sedes en Mendoza de organismos nacionales sería el total de los despedidos. En algunos casos se trata de personas que hace 20 años que están contratadas y que ningún gobierno las pasó a la planta del Estado pese a los servicios que prestaron durante tantos años. Como alertó Roberto Macho, el secretario general de ATE, a MDZ Radio, esta situación generará demandas judiciales al Estado mientras cientos de familias sufren los despidos de las maneras más insólitas.

Un mensaje de texto, una oficina cerrada, un mail avisando que se los desvinculó. De esta manera, los trabajadores de los distintos organismos del Estado se enteraron de que ya no tenían trabajo. Pero atención no se trata del pasado reciente, sino de un presente contínuo: "Esta tarde- por este martes- llegan los telegramas y sabremos cuántos son", dijo a MDZ Mario Vargas, delegado de ATE de los centros de referencia de Mendoza. Se trata de Profesionales y personas formadas en las políticas públicas del ahora ministerio de Capital Humano que hace varias semanas vienen advirtiendo de las desvinculaciones por parte del Gobierno nacional. Tienen entre 6 y 30 años de experiencia."Respondemos a demandas comunitarias y problemáticas sociales, diversas y en todo el territorio argentino. Con compromiso y acompañamiento responsable. No somos reemplazables por un 0800", advirtieron desde ese espacio con un comunicado.

Uno de los carteles que se pudo ver el lunes en las oficinas de ANSES.

"Los despidos están produciéndose desde el viernes, este lunes, el martes y otros se informarán el miércoles", alertó Sergio Lopez, delegado del gremio en los organismos nacionales de ATE Mendoza. Este martes está prevista una mesa donde cada delegado planteará el caso de cada organismo, con mezcla de angustia e incertidumbre. "En el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, fueron despedidos 25 trabajadores más 3 que son quienes cumplen los requisitos del cupo trans, que también fueron echados. Del Conicet, también fueron despedidos también, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte más la Seguridad Vial llegarían en los próximos días los avisos de despidos, en Senasa llegarían en estos días", agregó López.

El miércoles de la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni, en su diaria conferencia de prensa, anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), cuyo funcionamiento comenzó en los 90. Con esta decisión, cerca de 900 trabajadores de todo el país, quedan sin trabajo. En la provincia de Mendoza, quedaron desafectados 30 técnicos profesionales que trabajaron durante décadas como ingenieros agrónomos, veterinarios, administrativos, etc.

Según informaron desde ATE en Anses, va a haber más medidas de fuerza y este lunes 23 los agentes comenzaron con las medidas de acción directa. Son 28 los despidos que hubo desde el mes pasado a hoy. Este lunes se comunicaron 5 más y las alertas se encienden: el miércoles, último día hábil del mes podría develarse además la totalidad de quiénes quedan en la calle. Es probable que haya paro a la brevedad.

Pero además de las cientos de personas que se quedan sin un ingreso, el Gobierno de Javier Milei enfrenta dos situaciones: vaciar organismos que tienen una función concreta y juicios por lo intempestivo e informal de las avisos de despidos.