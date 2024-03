Con el guiño de Javier Milei, Sandra Pettovello borró de un plumazo a más de 1.500 empleados de la Anses

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dispuso la cesantía y el despido de más de 1.500 personas que trabajaban en Anses, la mayoría en puestos de atención al público en las denominadas UDAI. Los despedidos tienen como fecha de ingreso desde 2020 hasta 2023 y "no guarda ninguna lógica. Hay enfermos oncológicos, personas que han venido trabajando regularmente sin problemas y otros que sí ingresaron por la ventana", le dijo a MDZ un delegado gremial de UPCN.

El hecho provocó sorpresa por lo imprevisto y, además, porque no surgió de la autoridad máxima que hoy conduce el Anses, Mariano De los Heros, el sucesor de Osvaldo Giordano, despedido por motivos que exceden simplemente la situación política de la votación en la ley ómnibus de su pareja, la diputada nacional Alejandra Torres.

Hasta el momento, ni Anses ni la ministra Sandra Pettovello han brindando información al respecto. "Esta es la primera tanda", alertan entre los consultados que prevén que se abrirá una segunda lista. Según la información preliminar que maneja ATE, fueron 1.560 despidos, alrededor del 10% del organismo. Según trascendió, la otra serie de telegramas le llegarían a personas con edad cercana a la jubilación.

Varias Unidades de Atención Inicial han visto cesanteados a todo su personal, entre ellas, las de William Morris, Libertador y Merlo, entre otras localidades del Gran Buenos Aires donde, sorprendentemente, se dieron cobijo a la mayoría de los jefes que venían manejando el organismo en la región en los últimos cuatro años.

Anses fue manejado hasta el año pasado por la camporista Fernanda Raverta, y fue una de las instituciones donde el kirchnerismo más influyó con nombramientos y designaciones históricamente. El Gobierno de Javier Milei había designado ahí a Osvaldo Giordano, uno de los especialista en administración pública más destacados y aliado al exgobernador Juan Schiaretti. Cuando se fue del cargo apareció publicado el escándalo de los brokers de seguros que tercerizaban las pólizas de varias entidades, entre ellas Anses, con múltiples conexiones con referentes de la actual oposición y el oficialismo también.

Según confió este viernes una empleada de una "regional", ente que supuestamente supervisa y ordena todo lo que sucede en los territorios, y que no tiene nada que ver con La Cámpora ni el kirchnerismo, sino todo lo contrario, "lo que están haciendo es una locura. Dejan a personas que no vienen a trabajar, que pusieron con el dedo pero que ahora como se acomodan siempre, sobreviven. Hay gente que no viene nunca, viven con partes de enfermos o miles de trampas pero a ellos no los tocan".

La lista de despedidos afecta no sólo a los que ingresaron desde marzo del año pasado, tal cual había dicho Javier Milei que se revisarían los contratos y designaciones en planta permanente, sino, también, a personas con carpeta médica comprobable y que habían empezado a trabajar en el organismo hace cuatro años.

Lo extraño es que consultando a personas vinculadas a La Cámpora, y fundamentalmente a Juan Tignelli, el hombre clave en la institución por orden de Máximo Kirchner, estos dicen no saber nada de dichos despidos.