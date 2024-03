Jorge Macri mandó a la Legislatura el proyecto que considera clave para combatir la inseguridad

El jefe de Gobierno esperó la primera sesión del año de la Legislatura porteña, que se realizó hoy, tras la apertura del 1 de marzo pasado, para elevar un proyecto de ley que considera clave para su propósito de bajar los índices delictivos en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario porteño decidió avanzar con iniciativas que cree necesarias para hacer modificaciones en las normas vigentes en el distrito y endurecer las penas. Mientras, el jefe de Gobierno insistirá con la transferencia de los fueros judiciales que no fueron traspasados a la órbita porteña.

Por ahora, suma tarea para los legisladores con el tratamiento de una norma que propone modificar el Código Procesal penal para permitir que un individuo que tiene una causa abierta y delinque, espere el procesamiento detenido. Es la Ley de Reiterancia. De esa manera se plantea la iniciativa en la que trabajó el ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Gabino Tapia.

Jorge Macri explicó el proyecto indicando que la propuesta es “que si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso presa. Queremos que los delincuentes sean los que estén tras las rejas y que los vecinos de la Ciudad se sientan libres y seguros”.

“Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. Delito de adulto, pena de adulto. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”, agregó el Jefe porteño.

En el mensaje que se elevó a la Legislatura a través de su presidenta, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio se señala que "la gravedad de muchos de los delitos que han sido transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos tiempos, y las dificultades vinculadas a su investigación en muchos de esos casos, han mostrado que los plazos actualmente contemplados en el Código Procesal Penal para que el fiscal intime el hecho al imputado, o para que se lleve a cabo la audiencia y posterior resolución concerniente a un pedido de prisión preventiva, resultan insuficientes. Se propone, entonces, la extensión de dichos plazos" que se concretaría modificando dos artículos del Código Procesal penal porteño.

La presentación la firman, además de Jorge Macri, el ministro de Justicia Tapia, el de Seguridad, Waldo Wolff y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti.

Los fundamentos del proyecto de Ley de Reiterancia, señalan también que "las detenciones cautelares encuentran una racional legitimación en los casos en que exista un notorio peligro de reiteración delictiva. Esto es así, aun cuando el delito cometido no sea de particular gravedad, pues se ha revelado como socialmente inaceptable que un delincuente sea detenido y liberado en reiteradas oportunidades, solo porque no comete un delito especialmente grave".

La iniciativa será debatida en la Comisión de Justicia recientemente conformada en la Legislatura porteña. La presidenta designada es la diputada Inés Parry del bloque UCR-Evolución , mientras que Claudia Neira de Unión por la Patria es vicepresidenta primera y Gimena Villafruella de Vamos por más (PRO con Coalición Cívica) es vicepresidenta segunda.

El Gobierno porteño señaló que el concepto de “reiterancia” es más estricto que el de “reincidencia”, que rige actualmente y que "con la reiterancia se busca que un delincuente espere el juicio preso. La reincidencia, en cambio, habilita la posibilidad de que el delincuente permanezca en libertad durante el proceso judicial que puede durar años, con la posibilidad de seguir delinquiendo".

Aseguran a la vez que se busca "evitar la llamada ‘puerta giratoria’ que hace que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, con la chance de volver a delinquir"

Para Jorge Macri, la iniciativa es clave para endurecer los castigos a los delincuentes y planteó inclusive el tema en la reunión de gobernadores que se realizó en la Casa Rosada, indicando que las provincias de Mendoza, Tucumán, Chubut y Formosa ya aplican la reiterancia.