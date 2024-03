Dirigentes mujeres rechazaron la falta de cupo femenino en la Corte

Este miércoles distintas dirigentes mujeres usaron las redes para intentar visibilizar el nulo cupo femenino en las nuevas designaciones del gobierno en la Corte Suprema. El Gobierno de Javier Milei confirmó la propuesta del juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante de la Corte Suprema, para ocupar así el quinto lugar disponible en el máximo tribunal de Justicia tras la salida de Elena Highton de Nolasco.

Además, anunció que nominará a Manuel García-Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años el 29 de diciembre próximo. En este marco, dirigentes como Margarita Stolbizer se quejaron.

"Expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres", escribió la diputada Margarita Stolbizer en su cuenta de X.

"Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia", concluyó la legisladora.

El tuit de Margarita Stolbizer

Por parte de Unión por la Patria, la diputada Nacional Carolina Gaillard señaló: "Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad".

En la misma línea, también dejó una publicación la vicepresidente del bloque de diputados de la UCR, Karina Banfi: "Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país".

Quien también se expresó fue la legisladora de la Provincia de Buenos Aires, Romina Braga. "Qué gesto noble hubiera sido que el Poder Ejecutivo proponga para ocupar las vacantes de la Corte Suprema a mujeres juristas; en su lugar quiere designar a Lijo que tiene actuaciones vergonzosas (YPF), un sujeto que no puede explicar su patrimonio", expresó.

En la vereda del frente, el funcionario libertario Agustín Romo cruzó a las mujeres dirigentes: "Realmente extraordinarias las criticas de las compañeras feministas a los dos personas elegidas por el Presidente para la Corte Suprema. Se quejan de que no son mujeres. Es la única critica. No si son aptos, capaces, inteligentes, honestos, no. Que no son mujeres. Sigan asi, sin verla".