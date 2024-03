Diputados aprobó un proyecto clave para evitar inundaciones en el Conurbano

Como si fuera un designio del destino en medio de un tremendo temporal, con miles de evacuados en el conurbano y La Plata, la Cámara Baja bonaerense dio media sanción a un proyecto de Ley que permitirá buscar, previa autorización del Estado nacional, financiamiento en el exterior para la realización de obras hídricas que prevengan inundaciones en cinco municipios del sur del conurbano bonaerense.

Sesión de la Cámara Baja bonaerense. Foto: Prensa Diputados provincia de Buenos Aires

Con el apoyo de los interbloques de Juntos por el Cambio y del bloque Libertad por Siempre - conocidos como los libertarios impuros por su afinidad con el oficialismo provincial-, Unión por la Patria consiguió luz verde en la Legislatura bonaerense al proyecto impulsado por el exdiputado (en uso de licencia) y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares para la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras que prevé la realización de obras que eviten inundaciones en los municipios de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Presidente Perón.

Desde los interbloques de Juntos por el Cambio lograron imponer las siguientes modificaciones al proyecto original: el directorio del nuevo organismo será ad honorem; se conformara una comisión bicameral de seguimiento; la Legislatura bonaerense debe aprobar el plan de expropiaciones de terrenos; y sólo el 20% del presupuesto se podá destinar al pago de sueldos y contratos.

En tanto el oficialismo no aceptó que la oposición se quede con tres de los cinco cargos en el directorio para los municipios, por lo que serán los intendentes de los distritos que integran la cuenca quienes pongan a su gente de confianza.

La sesión, que pintaba para ser tranquila, tuvo momentos picantes como por ejemplo cuando el diputado Guillermo Castello del unibloque Libre, al momento de hacer uso de la palabra puso sobre su escritorio una “Cajita Feliz”; afirmando que eso iba a representar el proyecto para los cinco intendentes del conurbano que recibirán fondos frescos para obras hídricas que ya tienen asignaciones presupuestarias.

“Los intendentes peronistas son los 5 grandes del humor, van a tomar un crédito en dólares que lo vamos a pagar todos los bonaerenses, que están al borde de la rebelión fiscal `porque no pueden pagar el impuestazo de Kicillof”, sostuvo el diputado libertario que remató: “Esto es un kiosco para vivir de la teta del estado, creando una cueva de militantes financiados con fondos públicos”.

Lamentablemente, la Cámara de Diputados aprobó una nueva CAJA para Intendentes oficialistas que les va a permitir ENDEUDAR A LA PROVINCIA y crear una AGENCIA DE CARGOS POLÍTICOS.

El "Comité de la cuenca hidrica Arroyo San Francisco", una auténtica Cajita Feliz, como la de la foto pic.twitter.com/uBerKKg80h — Guillermo Castello (@grcastello) March 20, 2024

En consonancia con lo planteado por el diputado Castello, los legisladores de la Izquierda remarcaron que el gobernador debe declarar de manera urgente la emergencia hídrica en toda la provincia. El diputado del Partido Obrero Guillermo Kane, dijo: “Mientras la provincia sufre inundaciones por tercera vez en una semana, Kicillof y Juntos por el Cambio votan a favor de la creación de un ‘Comité de Cuenca’; esto es una medida superficial destinada a tomar deuda, sin un plan de obras en los ríos y sin plazos definidos”.

Por su parte, el presidente del bloque La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo la picó al contestarle a los legisladores del oficialismo que el presidente no es el responsable de las inundaciones en la provincia. “No hay manera de echarle la culpa a Milei, hace 100 días que gobierna y la Libertad Avanza no gobierna ningún municipio”, agregando que: “El proyecto no aplica ninguna lógica, no hay un plan. Kicillof no se ajusta, sigue de fiesta y pide plata para obras hídricas".

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar y el titular de la bancada, Facundo Tignanelli chicaneó a los legisladores opositores que cuestionaban el proyecto, recordándoles que la discusión se había dado en comisiones y que “el recinto es para votar el proyecto, no para discutirlo”.

La votación fue acompañada desde los palcos por dos intendentes de los municipios beneficiados por la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, el jefe comunal de Almirante Brown y autor del proyecto Mariano Cascallares y por la jefa comunal de Quilmes Mayra Mendoza.

Ambos intendentes en diálogo con MDZ destacaron la media sanción. Mayra Mendoza recalcó que “al proyecto no hay que mirarlo con rentabilidad económica. Es rentabilidad social, poder darle a millones de personas la posibilidad de estar tranquilos, bien y sin miedo ante las lluvias”.

La intendenta quilmenia, sostuvo que su distrito es el que mayor cantidad de habitantes tiene en la cuenca de los arroyos San francisco y La Piedras "la mayor cantidad de población afectada por las situaciones de desborde de estos arroyos están en Quilmes y son casi 350.000 habitantes”, mostrándose confiada que el Gobierno nacional autorizara a la provincia el endeudamiento.

Por su parte, el jefe comunal de Almirante Brown Mariano Cascallares se manifestó esperanzado en que el Senado apruebe la iniciativa, añadiendo: “Es una herramienta muy importante para el saneamiento de una cuenca donde viven más de un millón cien mil vecinos de cinco municipios de conurbano; dándole al Gobierno provincial la posibilidad de generar recursos ante organismos internacionales”.

Cabe destacar que tras la votación, los pasillos de la Legislatura bonaerense fueron testigos de un encuentro, entre acérrimos rivales que fue captado por la cámara de MDZ. La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza se cruzó con el diputado y exintendente quilmeño Martiniano Molina, a quien no solo saludó efusivamente agradeciéndole la defensa del proyecto, sino que se quedaron charlando durante varios minutos. "Enemigos intimos", la intendenta Quilmeña Mayra Mendoza hablando amigablemente con el diputado y ex intendente de Quilmes Martiniano Molina. Foto José Luis Carut

No tuvo la misma suerte el jefe de la bancada libertaria pura, Nahuel Sotelo, quien al pasar por donde estaban hablando amigablemente los rivales quilmeños fue corrido por Mayra Mendoza exigiéndole explicaciones, a la vista de todos, por lo que había dicho en el recinto.

Pese a haber posibilitado la media sanción para la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras, desde los interbloques de Juntos por el Cambio avisaron que pondrán la lupa sobre el destino de los más de 200 millones de dólares que pedirá en el exterior la provincia. Tienen altas sospechas de que esos fondos frescos seran utilizados por la provincia y los municipios del conurbano involucrados para financiar gastos corrientes y no las obras hidrícas promocionadas.