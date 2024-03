Del Caño se mostró contra el DNU y el "autoritarismo" del Gobierno nacional

Nicolás Del Caño es excandidato a vicepresidente por el FITU (Frente de Izquierda y de los Trabajadores- Unidad) y actual diputado nacional en un bloque de cinco diputados y diputadas, entre ellas, Myriam Bregman, excandidata a presidenta. Habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei, atravesados por la ley ómnibus y el mega DNU. Fueron semanas movidas en el Congreso Nacional, y también en las calles con movilizaciones en el marco del paro general convocado por la CGT el 24 de enero, y otras movilizaciones y cacerolazos contra estas dos medidas. En el medio aumentaron las tarifas y los salarios de las y los argentinos, que cada vez están más lejos de cubrir necesidades básicas debido, también, a la inflación.

Del Caño comenzó hablando del debate de la Ley Ómnibus, y expresó que “obviamente, para nosotros, el gobierno intentó hacer una modificación de una gran cantidad de normas y leyes que implican a distintos sectores del pueblo trabajador, con una intención de, casi, llevarlo a las patadas porque no constituyó todas las comisiones del Congreso que deberían haber participado del debate. Fueron solamente tres cuando deberían haber sido 32 comisiones las que participaron”. Y agregó: “Sin embargo, producto de un rechazo importante que se expresó, primero en el paro del 24 de enero con movilizaciones muy masivas, y luego en las movilizaciones que se dieron durante la Ley Ómnibus, producto de esta puja entre el gobierno nacional y los gobernadores en relación a cuál es la cuota de ajuste que aplica cada uno, terminó en una deriva la Ley Ómnibus”. Agregó que ahora “hay un intento de rearmar una mini ómnibus, como le llaman, con muchos aspectos que ya no estarían incorporados otros que sí”.

Por otro lado, “está el tema del DNU. Es decir, por decreto se modifican 100 leyes, o más. Uno de los elementos de los DNU es que, por algún impedimento, el Congreso no funciona por algún motivo, sin embargo, el Congreso estaba funcionando y eso no se puso a debate”. “Hay muchos aspectos que están frenados de este decreto por parte de la justicia, y otros que no. Por ejemplo, la reforma laboral. Tengamos en cuenta que este gobierno intenta imponer sus políticas a través de métodos muy autoritarios, no solamente con este decreto. Porque se habla de que hubo muchos decretos que nunca se discutieron en el Congreso, pero eso, primero que no es garantía de que sea bueno. Es verdad que tampoco se dieron DNU con esta enorme magnitud” dijo el diputado Del Caño y agregó “hay una ley en Argentina, que es del kirchnerismo, que a la inversa de lo que sucede en otros países, acá casi que es más difícil sacar una ley del Congreso que una ley por DNU porque tenés que rechazarla en ambas cámaras”.

El DNU, sabemos, fue rechazado en el Senado. Ahora la discusión continúa en la Cámara de Diputados. Al respecto, Del Caño aseguró que desde la izquierda “somos cinco diputadas y diputados, lo vamos a rechazar desde el primer momento. Entiendo que una gran parte del bloque de Unión por la Patria ha sostenido lo mismo, diputados del socialismo y algunos otros diputados de algunas provincias, aparentemente, por lo que pude leer, porque eso es muy dinámico, no estaría todavía el quórum. Yo creo que esto se debe a la negociación de los gobernadores que lo rechazan en el Senado, como para decir ‘te tengo a tiros porque en Diputados se puede caer’. Es un arma de negociación, entiendo yo, ajena a los intereses de la mayoría trabajadora”.

Para Del Caño, “la campaña fue que el ajuste lo va a pagar la casta, nadie duda que el ajuste no lo paga la casta, sino que lo está pagando el trabajador, las trabajadoras, los jubilados. La licuación de los ingresos de las mayorías, es impresionante”. Y explicó que la contraparte de eso es con las ganancias de otros sectores. Dijo: “Por ejemplo, es la primera vez que el pago de intereses de la deuda superó a lo que se destina al sistema previsional. Es decir, al pago de 7 millones de jubilaciones y pensiones en la Argentina, de personas que trabajaron toda su vida, es inferior a lo que se destina a una deuda totalmente fraudulenta”. Además, “tenés el problema de que no hay construcción de viviendas populares, entonces mucha gente construye las viviendas como puede, no hay urbanización de los barrios. Esta situación tiene que ver con que los recursos del país son saqueados, como los bancos” y agregó que Alberto Fernández (expresidente de la Nación), “había dicho que si tenía que elegir entre los bancos y los jubilados, iba a elegir los jubilados. Sabemos que eligió los bancos, porque los jubilados perdieron”.

El Diputado nacional por el FITU, volvió a golpear al Gobierno nacional recordando cuando Milei “dijo que lo de las leliqs es una estafa, es más, dijo que Caputo era un inútil porque había dilapidado 15.000 millones de dólares con en el Banco Central cuando fue presidente bajo el gobierno de Macri. De lo que le destina el Banco Central a pagar los pases diarios, leliqs, etcétera, se llevaron 1.8 billones y el sistema jubilatorio 1.6”. Y agregó: “Ante todo esto tenés grandes empresas que remarcan todos los días, que son las que están ganando . También ganaban antes, y eso lo denunciamos con absoluta claridad”.

En cuanto a la aceptación, o no, que tiene el presidente Milei en la población actualmente, Nicolás Del Caño dijo que “primero hay que ver las distintas mediciones, algunas dan una caída mayor de la imagen positiva de la gestión del gobierno. Yo creo que, si tomamos en cuenta los resultados electorales del balotaje, no la primera vuelta porque Milei sacó 30 puntos y hay una segunda vuelta donde mucha de la votación es más bien negativa para no votar al Gobierno que estaba, por distintos motivos”. Agregó: “Hay un sector importante que lo votó y que todavía le da un crédito, aunque no le gustan muchas de las medidas que están tomando. Hablamos de toda la licuación que vimos hasta ahora, sumemos a eso mayores tarifazos en el transporte, mayores tarifazos en la electricidad. Lo del gas, hasta Caputo postergó los aumentos del gas, porque le pareció mucho. Imaginemos el nivel de carga sobre las mayorías trabajadoras. Ahí hay mucho de rechazo todavía hacia el gobierno anterior y es un proceso. No es tan rápido, a pesar de que en las encuestas aparece, y en la conversación uno también lo va sintiendo y percibiendo, hay esto de 'igual esto no me parece'”.

El diputado Del Caño aseguró que “con el tema de los jubilados hay mucha gente que no está de acuerdo con que no se le dé el aumento que corresponde, que no haya medicamentos o que hayan aumentado como aumentaron. Lo que sucedió con el auto aumento de la dieta del Presidente también generó bronca, más allá de que después dijeron “no tuve nada que ver” y echaron a alguien que no tenía nada que ver. Eso también generó mucho ruido”.

Escuchá la entrevista completa: