Vendimia 2024 en vivo por MDZ: el discurso de Javier Milei fue tema obligado en el Desayuno de la Coviar

MDZ Radio, como cada año, transmite en vivo el Desayuno de la Coviar 2024 que se desarrolla en las terrazas del Park Hyatt en la Ciudad de Mendoza. Marcelo Arce, Eduardo Ripari, Laura Fiochetta y todo el equipo de MDZ Radio te llevará el minuto a minuto de lo que suceda en este evento que cuenta con la fuerte presencia de funcionarios nacionales y provinciales.

11.00 De Marchi respaldó el discurso de Milei

El funcionario del Gobierno nacional dialogó con MDZ y sostuvo que "el mensaje fue impecable, tuvo la firmeza a la que nos tiene acostumbrados el presidente. La Argentina tiene que cambiar, sino cambia, vamos a seguir en un modelo de país más pobre". "Haber hecho el mensaje a las nueve de la noche hizo que tuviera 50 puntos de rating, la familia se sentó a verlo".

El secretario de Relaciones Parlamentarias dialogó con MDZ y sostuvo que el funcionario del Gobierno nacional dialogó con MDZ y sostuvo que "el mensaje fue impecable, tuvo la firmeza a la que nos tiene acostumbrados el presidente. La Argentina tiene que cambiar, sino cambia, vamos a seguir en un modelo de país más pobre". "Haber hecho el mensaje a las nueve de la noche hizo que tuviera 50 puntos de rating, la familia se sentó a verlo".

10.35 - Celso Jaque dijo que no es momento de discutir la coparticipación

"Si existe la posibilidad de que se discuta una ley de coparticipación nacional, después se deberá ver a nivel provincial. Pero no es el momento ahora", comentó el actual intendente de Malargüe y exgobernador de Mendoza.

"Hay que ir a la reforma del Estado sin desconocer la problemática social, que tiende a agravarse. Estoy trabajando para que la minería se realice con la legislación vigente en Mendoza. La actividad minera puede ser una actividad económica respetuosa del ambiente para que Mendoza crezca y genere empleo. Tiene que estar alejada de cualquier suspicacia", agregó el dirigente peronista.

10.15 Desde el INV su nuevo director, Carlos Tizio, pidió mayor desregulación

Tizio desmintió que el Instituto Nacional de Vitivinicultura vaya a correr la misma suerte que otros organismos nacionales y se vaya a cerrar. El titular del instituto fue muy duro con los gobiernos anteriores a quienes responsabilizó por la pérdida de mercado. "La exportación va a andar mejor, pero el daño que hicieron en el gobierno anterior es muy grave porque las góndolas ahora están ocupadas por otros países".

10.00 - Hebe Casado apoyó la idea de un pacto

"Me sentí identificada con cada uno de los párrafos. Creo que es lo que cada uno de los argentinos queríamos escuchar", aseguró la vicegobernadora Hebe Casado sobre el discurso que brindó el presidente Javier Milei en la noche del viernes durante la apertura de Sesiones Ordinarias.

"Creo que la provincia de Mendoza no va a tener mayores problemas", agregó respecto a la posibilidad de que la provincia se vea afectada por el recorte.

La vicegobernadora Hebe Casado sobre el discurso que brindó el presidente Javier Milei: "Espero que ese pacto se lleve a cabo y que la casta esté a la altura de la sociedad".

9.50 - Fernández Sagasti y su balance sobre el discurso de Javier Milei

La senadora kirchnerista habló sobre la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. "No hubo ninguna medida para el terrible estado que estamos atravesando los argentinos. No dijo nada sobre el combo que estamos viviendo. Me parece que el acuerdo o el consenso es un contrato de adhesión. Es esto y si no te gusta, es el abismo", dijo a MDZ Radio la dirigente peronista.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti: "Milei tiene una base de apoyo en la población, pero es muy frágil si no cambia la situación económica. No hay derecho de que la política le pida a los ciudadanos sufrir".

"El FONID y el Fondo de Transporte les pertenece a las provincias. Se perdió una oportunidad para empezar de nuevo. Estamos con un problema institucional y con una crisis social y económica profunda", sostuvo.

Noticia en desarrollo...