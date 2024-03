Los 100 días de Javier Milei: "Hay un presidente que involucra un cambio de época"

Javier Milei cumple 100 días como presidente de los argentinos, más de 3 meses cargados de intensidad. Sus primeros pasos en el poder sacudieron el sistema tradicional al que estaban acostumbrados los demás partidos del país y la propia sociedad. Con un duro ajuste y la resistencia a la ley ómnibus y el DNU como los principales hechos que marcaron su inicio, el mandatario se perfila a continuar su gestión bajo el mismo régimen.

El periodista Paulino Rodrigues habló con MDZ Radio 105.5 FM y señaló que "la centralidad de Milei es excluyente, no hay duda, marca un antes y un después. Es un presidente anómalo, entre comillas, sin gobernadores, sin intendentes, sin construcción política previa, que reniega de la construcción política, lo que reconoció el fin de semana. Creo que ese reconocimiento también marca un quiebre después de los 100 días para él, porque las leyes no están y las reformas no se produjeron. Lo que hay es motosierra, mucha licuación, una hoja de ruta, un decálogo de buenas intenciones, pero no están las leyes".

"Hay un nivel de crédito que todavía la opinión pública le otorga, pese a la situación, el corto plazo, la fuerte contracción económica y la pérdida de poder adquisitivo en muchos sectores de la Argentina, y en particular de los jubilados en términos de ingresos. En el arranque de su gestión interpela todo el sistema político, pero creo que el fin de semana empezaron a emerger algunas cosas salvables. Por ejemplo, él reconoce que la rosca política es un defecto que no tiene y que debería hacerlo aunque no le guste y no le sale, pero lo está empezando a ver", agregó.

Este lunes en Casa Rosada, en el despacho del ministro del Interior Guillermo Francos, pasaron Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Oscar Agost Carreño para reunirse con Nicolás Posse, Santiago Caputo y el propio Francos. Rodrigues comentó que "Guillermo Francos es una persona amable, afable, que habla con todos, trabaja incansablemente en la idea de construir los puentes y los acuerdos que después otros dinamitan. Muchos dicen que el Presidente está en última instancia, algunos otros que Karina Milei está en el medio, y que básicamente el sistema político lo está interpretando Posse primero y fundamentalmente. Entonces, que haya estado Posse en la reunión no es un dato menor".

"Eso también habla y da cuenta de que hay un riesgo, que hoy no está en principio, que es que la Cámara de Diputados le voltee el DNU, como ocurrió en el Senado. Para que eso no pase, Javier Milei debe cambiar algunas actitudes, debe, en todo caso, no despotricar más contra todos, no poner a todos en la misma bolsa y empezar a hacer lo que hizo después de la sesión del Senado, cuando en un documento termina reconociendo y validando el generoso aporte de la mayoría de la Unión Cívica Radical, comprometida con el cambio. Esto es poco usual en un Milei que siempre dijo que el radicalismo era fruto, por poco, de ideas comunistas que le hicieron mucho mal a la Argentina y que no sirven para gobernar el país", sumó.

El periodista sostuvo que "Javier Milei le ha dado ética y contenido a la construcción de un relato, ni bueno ni malo. En eso la sociedad lo acompaña. Hay un Presidente que llegó para quedarse. Hay un Presidente que involucra un cambio de época, consigo trae aparejado una batalla cultural. Todo eso lo va a validar electoralmente y lo va a mantener si empiezan a aparecer los resultados".

Escuchá la nota completa