Los 100 días de Javer Milei: un Congreso fragmentado que sólo se une para rechazar sus propuestas

El día 1 de Javier Milei en la Presidencia fue un preludio de cómo iba a seguir su relación con el Congreso de la Nación en estos primeros 100 días. El presidente le dio la espalda en su asunción y el Palacio Legislativo le devolvió con la misma monda: afuera la ley ómnibus y (un pie) afuera el DNU 70/23.

Con un bloque de sólo 38 diputados (14,7% de las bancas) y siete senadores (9,7%) el outsider de la política quiso patear el tablero también en su relación con el Poder Legislativo. Se encontró con legisladores de mucha experiencia que, en algunos casos, intentaron ayudarlo, pero que no fue suficiente para aprobar su principal proyecto la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

El camino al fracaso de la ley ómnibus

Este proyecto entró al Congreso por la Cámara de Diputados a fines de diciembre. En tiempo récord las comisiones se pusieron en marcha y el 9 de enero empezaron el debate entre los que pasaron ministros como Guillermo Francos (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad). Pero no estuvieron los más importantes, Luis Caputo (Economía), ni el ministro coordinador Nicolás Posse.

Para el 24 de enero ya había un dictamen de mayoría con varias modificaciones al texto original, pero aún así, este seguía siendo ficticio porque se sabía que había muchas cosas que no iban a ser aprobadas.

La relación de Javier Milei con el Congreso empezó de espaldas y ahora apunta a cambiar.

Francos y Santiago Caputo iban y venían por la avenida de Mayo entre el Congreso y la Casa Rosada. Martín Menem era el anfitrión de reuniones que no llegaban a nada. Los bloque de la UCR y de Hacemos Coalición Federal fueron los únicos que negociaron cambios serios a cambio de votos.

El oficialismo aceptó correr el paquete fiscal, la reforma jubilatoria y algunas particularidades como la implementación de las togas en los juicios. Pero algunos puntos seguían siendo inaceptables para este espacio como la gran cantidad de emergencias que se quería atribuir el Poder Ejecutivo, la reforma del Estado que proponía y la eliminación de los fondos fiduciarios.

Y esto quedó claro en la votación en particular después de ¡tres! jornadas de debate. La oposición no sólo le recortó las emergencias si no que también le suprimió el alcance de estas y la posibilidad de reformar el Estado. Es decir, quedó una cáscara vacía. Después de eso se decidió la "vuelta a comisión" del proyecto, que fue el nombre elegante para etiquetar el primer gran fracaso de La Libertad Avanza.

Los bloques dialoguistas ya negocian cambios al nuevo proyecto ómnibus.

A partir de ahí comenzó la repartija de insultos y agravios del presidente a diputados, senadores, gobernadores y cualquier dirigente política que reparara en la necesidad de acordar las reformas. "Viva el consenso", dijo Horacio Rodríguez Larreta aquella noche.

La caída del DNU en el Congreso

El debate por el DNU fue el segundo revés que el Congreso le dio a Javier Milei. El presidente en medio del debate, fue el primero de marzo y la habló a la casta, parado en un atril. Allí estuvo cuarenta minutos repartiendo chicanas y agravios a los distintos sectores y en los últimos cinco minutos se animó a hacer una "convocatoria al diálogo", que llamó "Pacto de Mayo".

Este fue el caballito de batalla que usó el Gobierno para condicionar los debates en el Congreso. Para el presidente, el rechazo del DNU que selló el Senado fue "un intento de socavar la llamada al diálogo el Pacto de Mayo". Además, había puesto al decreto de necesidad y urgencia 70/23 como garantía para su aprobación.

Pasados estos 100 días desde la Casa Rosada vuelven a insisitr con una nueva versión de la Ley de Bases. Esta vez con un cambio rotundo en la estrategia política de negociación: dialogar con los bloques que le pueden dar la aprobación antes de mandar el proyecto, para que llegue al Palacio Legislativo un texto ya consensuado.